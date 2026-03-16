Yêu cầu nâng cao năng lực quan trắc, dự báo khí tượng - thủy văn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2026.

Cán bộ quan trắc thu thập dữ liệu thời tiết. Ảnh minh họa: Cục Khí tượng - thủy văn

Trưa 16-3, Cục Khí tượng - thủy văn cho biết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế tại Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22-3) và Ngày Khí tượng thế giới (23-3) năm 2026.

Poster Ngày Khí tượng thế giới 2026 do Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố: "Quan trắc hôm nay, bảo vệ ngày mai". Nguồn: Cục Khí tượng - thủy văn

Theo công văn, các hoạt động hưởng ứng năm 2026 cần tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời tăng cường năng lực quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đẩy mạnh triển khai Đề án hiện đại hóa ngành khí tượng - thủy văn giai đoạn 2026-2030, gắn với thực hiện Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng - thủy văn quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đơn vị liên quan cần rà soát hiện trạng thiết bị quan trắc, xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tập trung toàn bộ mạng lưới trạm khí tượng - thủy văn quốc gia, đồng thời đẩy mạnh số hóa sổ quan trắc và chuyển đổi số trong công tác quan trắc nhằm nâng cao chất lượng dự báo và phòng chống thiên tai.

Bộ cũng yêu cầu cơ quan khí tượng - thủy văn tiếp tục theo dõi, dự báo và cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, nâng cao chất lượng dự báo mưa - lũ - bão; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và vận hành hiệu quả các hệ thống cảnh báo sớm phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ thủy văn thu thập số liệu mực nước biển tại Trạm Thủy văn Hòn Dáu (Hải Phòng). Ảnh: Cục Khí tượng - thủy văn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đẩy mạnh truyền thông về vai trò của tài nguyên nước, thời tiết và khí hậu, khuyến khích lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng.

Các địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia, hoàn thiện chiến lược, quy hoạch quản lý tài nguyên nước, triển khai các chương trình phục hồi các dòng sông cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng.

PHÚC VĂN