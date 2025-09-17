Lở đất tại miền Bắc Ấn Độ: Ít nhất 15 người thiệt mạng, 16 người mất tích

Ngày 17-9, nhà chức trách Ấn Độ cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng và 16 người khác mất tích do mưa lớn gây lở đất tại bang Uttarakhand, khu vực dãy Himalaya, miền Bắc nước này.

Nhân viên cứu hộ giải cứu một thiếu niên trèo lên cây và dùng dây điện để cứu mình khỏi trận lũ lụt ở Uttarakhand. Ảnh : NDRF

Truyền thông địa phương đăng tải hình ảnh cho thấy dòng nước bùn cuồn cuộn tràn qua thị trấn Sahastradhara, huyện Dehradun, cuốn trôi nhiều nhà cửa, cửa hàng và đường sá. Ít nhất 7 cửa hàng trong một khu chợ đã bị nước lũ phá hủy. Hầu hết nạn nhân được tìm thấy tại huyện Dehradun.

Chính quyền bang cho biết hơn 900 người đang bị mắc kẹt do lũ lụt và lở đất khiến giao thông đến nhiều địa phương bị gián đoạn nghiêm trọng.

Uttarakhand là khu vực thường xuyên xảy ra lũ lụt và sạt lở đất, đặc biệt trong mùa mưa. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng ở vùng núi Himalaya là hệ quả của biến đổi khí hậu. Trước đó, trong tháng 8, một trận lũ lớn ở làng Dharali đã khiến hơn 60 người mất tích.

KHÁNH HƯNG