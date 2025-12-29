Campuchia, Thái Lan tăng cường trao đổi liên lạc

Thế giới

Ngày 29-12, tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Trung Quốc – Campuchia – Thái Lan đã diễn ra với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn; Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cùng lãnh đạo quân đội của ba nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (giữa), Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tại hội nghị. Ảnh: X

Theo thông cáo báo chí sau hội nghị, ba bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thông qua 5 trọng điểm, trong đó Campuchia và Thái Lan sẽ tăng cường hơn nữa trao đổi liên lạc, từng bước củng cố lệnh ngừng bắn, khôi phục các hoạt động giao lưu song phương, xây dựng lại lòng tin chính trị, tạo bước ngoặt trong quan hệ và hướng tới bảo đảm hòa bình khu vực.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có các cuộc hội kiến riêng với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow.

Liên quan đến hợp tác biên giới, cùng ngày, Văn phòng Nhà nước về biên giới của Campuchia cho biết nước này đã gửi công hàm ngoại giao tới Thái Lan, đề xuất tổ chức kỳ họp Ủy ban chung Campuchia – Thái Lan về phân định biên giới đất liền vào tuần đầu tháng 1-2026 tại tỉnh Siem Reap (Campuchia). Cuộc họp nhằm thảo luận phương thức nối lại công tác khảo sát và phân định biên giới chung, hướng tới duy trì hòa bình lâu dài. Hiện Thái Lan chưa đưa ra phản hồi đối với đề xuất này.

MINH CHÂU

