Thế giới

Tiêu điểm

Tổng thống Donald Trump cân nhắc "bật đèn xanh" cho Israel tấn công Iran

SGGPO

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cân nhắc ủng hộ một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran nếu nước này xây dựng lại chương trình tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hạt nhân.

Phái đoàn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Donald Trump ngày 29-12. Ảnh: XINHUA
Phái đoàn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Donald Trump ngày 29-12. Ảnh: XINHUA

Phát biểu trước cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Mar-a-Lago, ông Donald Trump cho biết, ông đã nhận được thông tin về việc Iran đang nỗ lực mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo của mình.

Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng Israel có thể thiết lập quan hệ hợp tác với Syria trong tương lai, bất chấp những căng thẳng thực địa và các vụ việc vượt biên giới thường xuyên xảy ra giữa hai nước.

Về tình hình dải Gaza, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh mong muốn sớm thúc đẩy giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, ông Donald Trump khẳng định hành động giải giáp hoàn toàn Hamas là điều kiện tiên quyết để tiến tới một nền hòa bình bền vững.

Đáp trả lại những tuyên bố từ Washington, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, ông Ali Shamkhani viết trên mạng xã hội X: “Khả năng tên lửa và phòng thủ của Iran không thể bị kiềm chế hay cần sự cho phép. Bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng gay gắt ngay lập tức”.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Ali Shamkhani Ali Khamenei Benjamin Netanyahu Israel Thỏa thuận ngừng bắn Dải Gaza Hamas Iran Tên lửa đạn đạo Washington Donald Trump Israel và Hamas mạng xã hội X

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn