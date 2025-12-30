Tổng thống Donald Trump cân nhắc "bật đèn xanh" cho Israel tấn công Iran

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cân nhắc ủng hộ một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran nếu nước này xây dựng lại chương trình tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hạt nhân.

Phái đoàn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Donald Trump ngày 29-12. Ảnh: XINHUA

Phát biểu trước cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Mar-a-Lago, ông Donald Trump cho biết, ông đã nhận được thông tin về việc Iran đang nỗ lực mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo của mình.

Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng Israel có thể thiết lập quan hệ hợp tác với Syria trong tương lai, bất chấp những căng thẳng thực địa và các vụ việc vượt biên giới thường xuyên xảy ra giữa hai nước.

Về tình hình dải Gaza, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh mong muốn sớm thúc đẩy giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, ông Donald Trump khẳng định hành động giải giáp hoàn toàn Hamas là điều kiện tiên quyết để tiến tới một nền hòa bình bền vững.

Đáp trả lại những tuyên bố từ Washington, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, ông Ali Shamkhani viết trên mạng xã hội X: “Khả năng tên lửa và phòng thủ của Iran không thể bị kiềm chế hay cần sự cho phép. Bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng gay gắt ngay lập tức”.

PHƯƠNG NAM