Thế giới

Xả súng tại Ecuador, ít nhất 6 người thiệt mạng

SGGPO

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ngày 29-12, tại khu vực lối đi ven biển ở thành phố Puerto Lopez, Tây Nam Ecuador.

fishing-boats-filling-bay-low-1048315826.jpg
Bãi biển nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: THE SUN

Cảnh sát cho biết, các tay súng đi trên một xe tải nhỏ và hai xe máy, đã nổ súng vào khu vực đông người qua lại tại Puerto Lopez – điểm đến nổi tiếng với hoạt động ngắm cá voi và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một bé gái 2 tuổi. Theo truyền thông địa phương, đây là vụ tấn công gây chết người thứ 3 tại thành phố này chỉ trong vòng vài ngày, đưa tổng số người thiệt mạng lên 9. Hiện cảnh sát chưa xác định được tung tích các nghi phạm, song nhận định ban đầu cho thấy vụ việc có thể liên quan đến mâu thuẫn nội bộ giữa các nhóm tội phạm.

00-m-chile-several-armed-1048315997.jpg
Các nghi phạm trong vụ xả súng. Ảnh: THE SUN

Ecuador nằm giữa Colombia và Peru, hai quốc gia xuất khẩu cocaine lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây, nước này đã chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng do hoạt động của các băng nhóm tội phạm có liên quan tới các tổ chức ma túy ở Mexico và Colombia. Dù chính phủ của Tổng thống Daniel Noboa đã triển khai nhiều biện pháp cứng rắn nhằm đối phó, tình hình an ninh vẫn diễn biến phức tạp.

KHÁNH MINH

Từ khóa

Xả súng Tội phạm Ma túy Ecuador Nam Mỹ

