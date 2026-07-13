Kho vũ khí Mỹ suy giảm nhanh do xung đột với Iran

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quốc phòng Mỹ, các kho dự trữ vũ khí chủ lực của Mỹ đang ở mức suy giảm đáng kể và có nguy cơ tiếp tục cạn kiệt nếu các cuộc không kích nhằm vào Iran kéo dài với cường độ hiện nay. Điều này làm giảm khả năng chiến đấu của Mỹ ở các nơi khác.

Tàu chiến Mỹ khai hỏa tên lửa nhắm vào Iran, đêm 12-7. Ảnh: CENTCOM

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ngày 10-7 tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã "chấm dứt".

Ông Mark Cancian, cựu đại tá lính thủy đánh bộ Mỹ, chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS), lo ngại nếu chiến sự tiếp diễn tại Iran với cường độ như những ngày đầu, kho dự trữ tên lửa của Mỹ sẽ giảm xuống mức làm gia tăng rủi ro đối với các kế hoạch quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo phân tích của CSIS, tính đến khi giao tranh quy mô lớn giữa Mỹ và Iran tạm lắng vào tháng 4, Lầu Năm Góc đã sử dụng ít nhất phân nửa số tên lửa đánh chặn THAAD, gần một nửa số tên lửa đánh chặn Patriot và khoảng 30% số tên lửa hành trình Tomahawk. Mặc dù giai đoạn ngừng bắn vừa qua giúp giảm tốc độ tiêu hao đạn dược, các chuyên gia nhận định tiến độ bổ sung kho dự trữ vẫn rất chậm.

Theo kế hoạch hiện nay, mỗi tháng, Lầu Năm Góc chỉ tiếp nhận khoảng 15 tên lửa Tomahawk và 20 tên lửa Patriot mới, trong khi không có đợt bàn giao tên lửa THAAD nào trong năm 2026. CSIS ước tính Mỹ sẽ cần ít nhất 3 năm để khôi phục lượng dự trữ về mức trước xung đột.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã kích hoạt Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm rút ngắn các thủ tục và thúc đẩy sản xuất tên lửa, đồng thời ký thêm các hợp đồng mở rộng dây chuyền sản xuất.

Ngoài ra, Mỹ cũng đang thúc đẩy các thỏa thuận cho phép một số đồng minh như Đức và Ukraine sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép nhằm giảm áp lực lên các dây chuyền trong nước. Tuy nhiên, quá trình này được đánh giá diễn ra khá chậm.

KHÁNH MINH