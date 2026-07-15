Thí sinh cả nước đăng ký 7.180.860 nguyện vọng xét tuyển đại học

Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, 17 giờ ngày 14-7, thí sinh hết thời hạn đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh Hà Nội dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo thông báo của Bộ GD-ĐT sáng 15-7, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.241.914 em. Tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng là 874.811 em. Tổng số lượng nguyện vọng là 7.180.860, trong đó số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 467.590; số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 2.368.179.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành 179 là 331.693 (nhóm ngành theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược); số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành 179 là 1.291.839.

Đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Đồ họa có sử dụng AI

Theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, tùy nhóm ngành, được hỗ trợ 3,7 - 5,5 triệu đồng/tháng, nếu đáp ứng một số điều kiện. Thời gian hưởng là không quá 4 năm với chương trình cử nhân và 5 năm với kỹ sư. Học viên thạc sĩ, tiến sĩ được nhận theo thời gian đào tạo chuẩn của chương trình.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, việc gia tăng rõ rệt số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển ngành STEM là dấu hiệu tích cực, cho thấy sự thích ứng của thí sinh với yêu cầu của đất nước trong bối cảnh mới.

Điều kiện để thí sinh nhận học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP là các em phải đáp ứng 1 trong 2 điều kiện: đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia/quốc tế hoặc có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn (môn toán và 2 trong các môn Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh), từ 22,5/30 trở lên, không bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng; đồng thời, thí sinh phải trong top 30% điểm cao nhất cả nước ở nhóm ngành tương ứng.

Việc xét học bổng chỉ căn cứ vào điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, không sử dụng điểm quy đổi, điểm cộng hoặc điểm ưu tiên đối với 111 ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung, nếu bị kết luận vi phạm thì mới xử lý. Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, theo quy định, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng thí sinh diễn ra từ ngày 15-7 cho đến hết ngày 3-8, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.

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PHAN THẢO