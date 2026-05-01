Ra mắt sách tranh 100 điều tự hào Việt Nam

100 điều tự hào Việt Nam (Đinh Tị Books và NXB Tri thức) do 2 tác giả Phan Hạnh và An Nghĩa thực hiện, là cuốn sách tranh đặc biệt giúp người đọc hiểu về dân tộc Việt Nam, lịch sử hào hùng, những nét văn hóa, thành tựu đáng tự hào suốt hàng ngàn năm, thông qua cách trình bày hiện đại hấp dẫn và dễ ghi nhớ.

Sách được chia theo 11 chủ đề lớn: Hào khí anh hùng; Di sản văn hóa; Di sản thiên nhiên; Văn học nghệ thuật; Tinh thần thể thao; Thành tựu y học; Nền tảng giáo dục; Kiến trúc cầu đường; Khoa học kỹ thuật; Tinh hoa bếp Việt; Tình nghĩa đồng bào.

Sách tranh 100 điều tự hào Việt Nam. ẢNH: HỒ SƠN

Mở đầu từ thời dựng nước, 100 điều tự hào Việt Nam lần lượt giới thiệu đến bạn đọc những trận chiến lẫy lừng của cha ông từ thuở xa xưa như trận Bạch Đằng, trận chiến trên sông Như Nguyệt, đại thắng quân Minh, Tây Sơn đại phá quân Thanh… đến các cuộc khởi nghĩa thời hiện đại như khởi nghĩa Nam kỳ, Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975…

Niềm tự hào ấy còn đến từ việc UNESCO ghi nhận và tôn vinh nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, ẩm thực Việt Nam đã đi ra thế giới và chinh phục nhiều thực khách. Dĩ nhiên, còn hơn con số 100 rất nhiều lần để mỗi người dân Việt Nam có thể tự hào về đất nước mình theo một lý do riêng, nhưng ấn phẩm 100 điều tự hào Việt Nam đã phần nào phác họa nên những nét tiêu biểu, cho thấy một dòng chảy xuyên suốt của các thế hệ người Việt trong quá trình dựng nước, giữ nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

QUỲNH YÊN