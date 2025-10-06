Lời tri ân sâu sắc từ Như Lan – Trọn vẹn yêu thương mùa Trăng Rằm

Hòa cùng không khí rộn ràng, ấm áp của Tết Trung thu đang gõ cửa mọi nhà, chúng tôi, toàn thể nhân viên Cơ sở Như Lan, và đặc biệt là tôi – Nguyễn Thị Dậu, xin gửi đến quý khách hàng lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất từ tận đáy lòng.

Mỗi chiếc bánh Trung thu Như Lan ra đời không chỉ là sự kết tinh của nguyên liệu tươi ngon và công thức truyền thống, mà còn là minh chứng sống động cho suốt chặng đường dài mà quý khách đã tin tưởng, yêu thương và ủng hộ. Trung thu năm nay, nhìn những dòng người tấp nập, những nụ cười rạng rỡ khi cầm trên tay hộp bánh mang thương hiệu Như Lan, lòng chúng tôi lại dâng lên một niềm xúc động và tự hào khôn tả.

Sự tin nhiệm, thương yêu của quý khách chính là nguồn động lực vô giá, là ngọn lửa thắp sáng cho chúng tôi tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ trọn vẹn hương vị truyền thống mà bao thế hệ đã yêu mến. Từ chiếc bánh dẻo thanh tao đến chiếc bánh nướng đậm đà, mỗi sản phẩm đều chứa đựng tâm huyết và lời hứa về chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà chúng tôi dành cho quý khách thân thương.

Trung thu là mùa của đoàn viên, của những khoảnh khắc sum vầy ấm áp bên nhau. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé, một hương vị thân quen để làm cho mâm cỗ đêm Trăng Rằm của mỗi gia đình thêm phần trọn vẹn và ý nghĩa.

Xin kính chúc quý khách hàng cùng gia đình có một mùa Trung thu thật đầm ấm, đoàn viên và viên mãn! Chúc cho ánh Trăng Rằm năm nay sẽ soi sáng, mang lại may mắn, an lành và hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào mùa Trung thu năm sau, với những hương vị truyền thống đã gắn bó và những bất ngờ ngọt ngào đang chờ đón!

Trân trọng!

Nguyễn Thị Dậu (Chủ Cơ sở Như Lan)