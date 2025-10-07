Sau bão, 7 người chết và mất tích, hơn 4.800 nhà ngập nước

Trong đó, 3 người chết do sạt lở đất (Cao Bằng: 1, Thanh Hóa: 2) và 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên: 3, Thanh Hóa: 1).
Hơn 4.830 ngôi nhà bị ngập hoặc hư hỏng tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Sơn La; 1.608 ngôi nhà bị cô lập, chủ yếu ở Lạng Sơn, Thái Nguyên.
Về sản xuất nông nghiệp, 9.480ha lúa và hoa màu bị ngập úng, tập trung tại Cao Bằng (5.000ha), Bắc Ninh (2.984ha) và Thái Nguyên (1.277ha). Thiệt hại về chăn nuôi cũng rất lớn với 186 con gia súc và 42.930 con gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết.
Cập nhật đến chiều và tối 7-10, Hà Nội vẫn mưa lớn. Hiện nay hệ thống giao thông tại các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề với 493 điểm sạt lở, ngập lụt, ách tắc giao thông trên địa bàn: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thanh Hóa.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương khẩn cấp ứng phó lũ đặc biệt lớn.
Chiều nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã trực tiếp dẫn đoàn công tác kiểm tra tình hình mưa lũ tại Thái Nguyên và Lạng Sơn (đặc biệt là khu vực vừa xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1).