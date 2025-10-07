Sau bão, 7 người chết và mất tích, hơn 4.800 nhà ngập nước

Cập nhật đến 18 giờ ngày 7-10 từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ tại nhiều tỉnh ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đã làm 7 người chết và mất tích, 2 người bị thương.

Trong đó, 3 người chết do sạt lở đất (Cao Bằng: 1, Thanh Hóa: 2) và 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên: 3, Thanh Hóa: 1).

Tại xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), nước lũ ngập làng vào chiều 7-10, người dân phải sơ tán khẩn cấp

Hơn 4.830 ngôi nhà bị ngập hoặc hư hỏng tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Sơn La; 1.608 ngôi nhà bị cô lập, chủ yếu ở Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Đường Dương Đình Nghệ ở phía Tây Hà Nội ngập sâu. Ảnh: PHẠM THƠ

Về sản xuất nông nghiệp, 9.480ha lúa và hoa màu bị ngập úng, tập trung tại Cao Bằng (5.000ha), Bắc Ninh (2.984ha) và Thái Nguyên (1.277ha). Thiệt hại về chăn nuôi cũng rất lớn với 186 con gia súc và 42.930 con gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết.

Cập nhật đến chiều và tối 7-10, Hà Nội vẫn mưa lớn. Hiện nay hệ thống giao thông tại các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề với 493 điểm sạt lở, ngập lụt, ách tắc giao thông trên địa bàn: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thanh Hóa.

Cả vạt đồi đổ ụp xuống, lấp kín mặt Quốc lộ 70 qua địa bàn Bản Phiệt (tỉnh Lào Cai). Ảnh: HẢI NGUYỄN

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương khẩn cấp ứng phó lũ đặc biệt lớn.

Chiều nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã trực tiếp dẫn đoàn công tác kiểm tra tình hình mưa lũ tại Thái Nguyên và Lạng Sơn (đặc biệt là khu vực vừa xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1).

PHÚC HẬU