Công an phường Tân Hưng (TPHCM): Phá án nhanh nhờ Camera AI

Ngày 25-12, Công an phường Tân Hưng (TPHCM) cho biết, qua hệ thống camera AI nhận dạng khuôn mặt, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ đã truy bắt nhanh một đối tượng trộm cắp sau hơn một ngày lẩn trốn.

Trước đó, rạng sáng 23-12, anh H.A.T (33 tuổi, phường Tân Hưng) đến Công an phường trình báo vụ việc bị kẻ gian đột nhập phòng trọ trộm 2 laptop cùng ví tiền, bên trong có giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng.

Sau vài giờ mất trộm, anh T phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị rút mất 14 triệu đồng. Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) triển khai điều tra vụ việc.

Đối tượng P.N.H

Qua phân tích dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera AI nhận dạng khuôn mặt, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn, xác định hướng di chuyển và các địa điểm đối tượng từng xuất hiện sau khi gây án.

Quá trình truy xét cho thấy, đối tượng che kín mặt bằng khẩu trang nhằm né tránh sự phát hiện. Tuy nhiên, nhờ hệ thống camera AI tích hợp khả năng phân tích đa yếu tố, như: dáng đi, hình thể, đặc điểm trang phục và hành vi di chuyển, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 23 giờ ngày 24-12, Công an phường Tân Hưng phối hợp Đội 2 (PC02) và Công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra một quán Internet trên đường Tô Ký và đưa P.N.H (23 tuổi) về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã đột nhập phòng trọ của anh T để trộm 2 laptop và ví tiền, sau đó sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân rút tiền, mang tài sản đi bán để tiêu xài cá nhân.

Đây là một vụ việc điển hình về lợi ích của hệ thống camera giám sát thông minh tích hợp AI. Kể từ ngày 24-12, hệ thống này được Công an phường Tân Hưng chính thức đưa vào vận hành, bao phủ 100% địa bàn, nhất là tại các khu vực quan trọng, điểm nóng về giao thông và trật tự đô thị.

Theo Công an phường Tân Hưng, nếu trước đây việc rà soát hình ảnh chủ yếu thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian thì nay hệ thống camera AI đã giúp rút ngắn đáng kể quá trình truy xét, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các tính năng của camera gồm nhận diện khuôn mặt, nhận diện hành vi, nhận diện đối tượng nghi vấn, theo dõi đối tượng có biểu hiện nghi vấn (như cướp giật chạy chậm, quan sát xung quanh, đi lại 2-3 lần cùng 1 tuyến đường, biển số có dấu hiệu làm giả), khoanh vùng đối tượng và thông báo trung tâm chỉ huy.

VĂN ANH