Phường An Hội Đông: Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn “Đô thị văn minh”

Năm 2026, phường An Hội Đông (TPHCM) dồn lực triển khai các công trình trọng điểm, quyết tâm bứt phá trở thành phường mẫu về đô thị văn minh.

Ngày 25-12, Đảng ủy phường An Hội Đông tổ chức hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu trọng tâm cho năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2025, phường An Hội Đông hoàn thành 89/89 nội dung chương trình công tác (đạt tỷ lệ 100%). Nổi bật là công tác thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 12-12-2025 đạt 11,3 tỷ đồng (bằng 126,3% dự toán năm); tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 10,9%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,98% (16.771/16.774 hồ sơ).

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường An Hội Đông chủ trì hội nghị

Năm 2025, phường đã tiếp nhận và giải quyết hơn 16 ngàn hồ sơ hành chính, số hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,98%; tỷ lệ hồ sơ thực hiện qua hình thức trực tuyến đạt 80%.

Trong năm, phường đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Tội phạm hình sự trên địa bàn giảm 10 vụ so với cùng kỳ; tai nạn giao thông cũng giảm sâu ở cả 3 tiêu chí.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân được địa phương chú trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Năm 2026, phường An Hội Đông đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn “Đô thị văn minh” trong giai đoạn mới. Trọng tâm công tác tập trung vào 21 chỉ tiêu chủ yếu, 5 công trình trọng điểm và 2 chương trình lớn về xử lý ô nhiễm môi trường kênh rạch và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nhân dân.

MẠNH THẮNG