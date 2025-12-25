Phường Thông Tây Hội: Thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 200% dự toán

Năm 2025, phường Thông Tây Hội (TPHCM) đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 200% so với dự toán.

Ngày 25-12, Đảng ủy phường Thông Tây Hội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ tư nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu trọng tâm cho năm 2026.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM dự hội nghị

Năm 2025, KT-XH phường Thông Tây Hội duy trì đà phát triển ổn định. Thu ngân sách phường ước đạt 449,5 tỷ đồng (trong đó thu ngân sách nhà nước ước đạt 17,3 tỷ đồng, đạt 207,6%) dự toán.

Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Tiêu biểu là vận động nhân dân hiến hơn 800m² đất để mở rộng 3 tuyến hẻm và cải tạo hạ tầng giao thông; hoàn thành 100% chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” với 3.210 thửa đất.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thông Tây Hội phát biểu tại hội nghị

Trong năm, phường luôn chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM biểu dương, chúc mừng những kết quả tích cực phường Thông Tây Hội đạt được trong năm qua. Đồng thời yêu cầu phường phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, toàn tâm toàn sức thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo đó, lãnh đạo phường cần chú trọng quan tâm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là ở các phòng, ban có khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn, lực lượng mỏng; chủ động sắp xếp, kiện toàn nhân sự ở các vị trí công việc bảo đảm đúng người, đúng việc, tinh, gọn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức của phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về đầu tư công, giải phóng mặt bằng; bảo đảm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm ma túy; chú trọng chuyển đổi số; chuẩn bị các nguồn lực, chăm lo cho người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy.

