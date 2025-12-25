Sức sống cơ sở

Ra mắt phần mềm “Quản lý ấp” DC 4.0 xã Long Hải

SGGPO

Đây giải pháp công nghệ do VNPT TPHCM phát triển nhằm đẩy mạnh số hóa công tác quản lý, điều hành ở cấp ấp, hướng tới xây dựng chính quyền số và cộng đồng dân cư thông minh.

UBND xã Long Hải ra mắt phần mềm “Quản lý ấp” DC 4.0.
Ngày 25-12, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt phần mềm “Quản lý ấp” DC 4.0. Phần mềm này cho phép lưu trữ, cập nhật thông tin cá nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng của người dân, ghi nhận, theo dõi các sự kiện, hoạt động đang diễn ra tại ấp. Đồng thời đây cũng kênh trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, ban quản lý ấp và chính quyền địa phương.

Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ theo dõi thu – chi các khoản phí, lệ phí của ấp, báo động, camera giám sát, đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu thông tin và tiếp cận các dịch vụ công. Người dân cũng có thể tham gia các nhóm trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, cùng giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng.

Theo lộ trình, bước đầu phần mềm được triển khai thí điểm ở 6 ấp: Phước Thắng, Phước Hiệp, Phước Tân, Phước Lâm, Hải Hòa và Hải Vân. Đến cuối quý I/2026, 100% ấp trên địa bàn xã sẽ đồng loạt đưa phần mềm “Quản lý ấp” DC 4.0 vào sử dụng.

KHÁNH CHI

Từ khóa

UBND xã Long Hải TPHCM phần mềm “Quản lý ấp” DC 4.0 xã Long Hải VNPT TPHCM

