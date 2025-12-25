Xã hội

Môi trường

TPHCM: Bàn giao công tác xử lý rác về cấp xã

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu vực tại TPHCM trước đây và Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức về việc bàn giao công tác vệ sinh môi trường từ ngày 1-1-2026.

Đơn vị thu gom rác thải tại phường Tân Bình, TPHCM
Đơn vị thu gom rác thải tại phường Tân Bình, TPHCM

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và trung tâm giải quyết dứt điểm các nội dung công việc, công nợ đã tiếp nhận hiện nay liên quan công tác cung ứng dịch vụ vệ sinh công cộng, quản lý trạm trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến hết ngày 31-12 trước khi bàn giao cho UBND cấp xã; tổng hợp toàn bộ hồ sơ tài sản kết cấu hạ tầng, hồ sơ pháp lý của gói thầu, hồ sơ tài chính thực hiện bàn giao; chủ trì, phối hợp với các nhà thầu có liên quan tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu và bàn giao hiện trường trên địa bàn; gửi kế hoạch dự kiến bàn giao hồ sơ, tài liệu đến UBND xã, phường, đặc khu, Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Để kịp chuẩn bị cho công tác tổ chức thực hiện từ ngày 1-1-2026, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và trung tâm cung cấp thông tin, gửi các hồ sơ, tài liệu cho UBND xã, phường đặc khu và Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố trước ngày 26-12.

Những nội dung bàn giao gồm: khối lượng, đơn giá các công tác cung ứng dịch vụ vệ sinh công cộng, vận chuyển rác thải sinh hoạt và quản lý, vận hành trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt đang được các đơn vị quản lý, thực hiện….

Tin liên quan
THANH HIỀN

Từ khóa

rác thải quản lý cấp xã TPHCM khu liên hợp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn