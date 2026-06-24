Chiều 24-6, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tới dự hội nghị, chiều 24-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong kết quả đạt được của hệ thống chính trị có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh những kết quả của lực lượng công an từ đầu năm 2026 đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, lực lượng công an tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương chiến lược của Đảng; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể.

Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới; tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu; đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, chiều 24-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, lực lượng công an quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy, nhận thức mới của Đảng; mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Cùng với đó, tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân “ba nhất” và thực hiện mục tiêu hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị tín nhiệm chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐỖ TRUNG - PHẠM HÀ