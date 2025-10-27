Ưu tiên mua quyền sở hữu trí tuệ quan trọng liên quan an ninh quốc gia, kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tờ trình do Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, SHTT đang trở thành công cụ chiến lược để bảo vệ và chiếm lĩnh công nghệ, là công cụ cạnh tranh công nghệ. Các mô hình mua bán, chuyển nhượng, cấp phép, sàn giao dịch tài sản trí tuệ, định giá quyền SHTT, tài chính hóa SHTT ngày càng phát triển. Sự phát triển của công nghệ số, môi trường số và công nghệ mới đặt ra thách thức mới về bảo hộ quyền SHTT. Hợp tác quốc tế và cạnh tranh về quyền SHTT thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa quyền SHTT…

Trong khi đó, mục tiêu của Việt Nam là trở thành quốc gia số vào năm 2030, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Do đó, pháp luật SHTT cũng cần được hoàn thiện để bảo đảm thực hiện cam kết quốc tế trong bối cảnh thực tiễn thương mại thế giới thay đổi.

Quốc hội chiều 27-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Do đó, luật nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc và thuận lợi cho hoạt động bảo hộ quyền SHTT, đặc biệt đối với một số lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng, lợi thế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường SHTT; tạo môi trường thuận lợi cho tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu KH-CN tiên tiến.

Trong đó, dự thảo bổ sung quy định xử lý xung đột quyền SHTT để tạo thuận lợi cho việc khai thác thương mại; bổ sung các nội dung về chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ tạo ra và khai thác thương mại các đối tượng quyền SHTT nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Nhà nước ưu tiên mua quyền SHTT quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, kinh tế - xã hội; tiên phong đặt hàng, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ được tạo ra trên cơ sở ứng dụng chương trình máy tính, sáng chế, thiết kế bố trí, giống cây trồng được tạo ra tại Việt Nam; bổ sung chính sách phát triển hệ sinh thái SHTT, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về tài chính dựa trên quyền SHTT: khuyến khích sử dụng quyền SHTT để vay vốn hoặc thế chấp để vay vốn theo quy định pháp luật về tài chính, ngân hàng và pháp luật liên quan; việc chủ sở hữu quyền SHTT tự xác định giá trị và lập thành danh mục riêng để quản trị trong trường hợp quyền SHTT chưa đáp ứng điều kiện để ghi nhận giá trị tài sản trong sổ kế toán… Điều này nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ nhằm thúc đẩy việc khai thác thương mại quyền SHTT nhằm biến quyền SHTT thành tài sản có giá trị thương mại, có thể khai thác và sử dụng như các tài sản hữu hình khác.

