Mỹ áp đặt vòng trừng phạt mới với Iran

Theo Hãng thông tấn Tân Hoa xã, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đã áp đặt một vòng trừng phạt mới liên quan đến Iran đối với 8 thực thể và 9 tàu chở dầu.

Nhà máy lọc dầu Abadan tại TP Abadan, Tây Nam Iran. Ảnh: XINHUA

Washington cho biết các biện pháp này nhằm vào mạng lưới vận chuyển bị cáo buộc hỗ trợ Tehran né tránh lệnh trừng phạt, đặc biệt trong hoạt động xuất khẩu dầu thô.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép công khai đối với Iran, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự nếu tình hình Iran tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, các đồng minh Arab của Mỹ trong khu vực đã cảnh báo ông Donald Trump không nên tấn công Iran vì lo ngại động thái sẽ dẫn đến một cuộc xung đột lớn và khó giải quyết trên khắp Trung Đông.

Dù duy trì thái độ cứng rắn với Tehran, Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố sẵn sàng đàm phán. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thuỵ Sĩ), ông Donald Trump khẳng định nếu Iran thực sự muốn đối thoại, phía Mỹ luôn mở cửa cho các giải pháp ngoại giao.



PHƯƠNG NAM