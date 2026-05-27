Đặc khu Lý Sơn sẵn sàng cho Lễ hội Du lịch Biển đảo Quảng Ngãi

Lễ hội Du lịch Biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc tại đặc khu Lý Sơn. Địa phương đang khẩn trương hoàn tất chuẩn bị về hạ tầng, lưu trú, vận tải và phương án đảm bảo an toàn, sẵn sàng đón khoảng 5.000 – 7.000 lượt khách ra đảo.

Du khách ra đặc khu Lý Sơn vào cuối tháng 5. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại cảng Sa Kỳ, Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã xây dựng phương án phục vụ vận tải hành khách xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội trong tháng 6.

Hiện tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn có 5 tàu khách cao tốc hoạt động, với sức chở từ 152 đến 231 khách/tàu/lượt.

Với đội tàu hiện có và các phương tiện được tăng cường, năng lực vận chuyển tối đa đạt khoảng 3.000 lượt khách/ngày/chiều tại mỗi đầu bến.

Tàu cập bến tại cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hành khách lưu trú ở Lý Sơn trong mùa lễ hội. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, địa phương hiện có khoảng 1.200 phòng lưu trú, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Điểm nhấn của lễ hội là các hoạt động thể thao biển quy mô lớn, như: Lễ hội chèo SUP Việt Nam; Giải bơi vượt biển Ly Son Cross Island; Giải Việt dã “Lý Sơn - Theo dấu chân tiền tiêu”, cùng các lễ hội đua thuyền truyền thống.

Đáng chú ý, Lễ hội chèo SUP Việt Nam năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Lý Sơn, thu hút khoảng 150 vận động viên đăng ký tham gia.

Giải bơi vượt biển Ly Son Cross Island được đánh giá có quy mô lớn nhất Việt Nam

Trong khi đó, Giải bơi vượt biển Ly Son Cross Island 2026 tiếp tục ghi nhận sức hút lớn khi số lượng vận động viên đăng ký tăng lên khoảng 750 người, tranh tài ở các cự ly 1km, 2km và 5km. Đây là năm thứ 4 liên tiếp giải đấu được tổ chức tại Lý Sơn.

Theo ông Nguyễn Văn Huy, để đảm bảo an toàn cho các vận động viên, Lý Sơn huy động gần 200 người tham gia cứu hộ, cùng hàng chục tàu thuyền, ca nô túc trực trên biển; đồng thời giăng tuyến phao dài khoảng 5km, rộng 1km từ đảo Lớn sang đảo Bé để tạo hành lang an toàn cho giải đấu.

Tin liên quan Gần 600 vận động viên tham gia Giải bơi vượt biển Lý Sơn

NGUYỄN TRANG