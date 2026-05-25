Sôi động du lịch hè

Mùa du lịch hè 2026 đang bước vào cao điểm khi lượng khách tăng mạnh, nhiều địa phương liên tục làm mới sản phẩm, tổ chức hàng loạt lễ hội và phát triển các mô hình trải nghiệm hiện đại để hút du khách.

Đi gần, trải nghiệm xa

Hàng loạt chương trình du lịch hè “đi gần, trải nghiệm xa” ngay tại các điểm vui chơi, giải trí ở TPHCM đã chính thức khởi động. Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 22, khai mạc ngày 31-5 tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú).

Với chủ đề “Thanh âm dòng phù sa”, lễ hội kéo dài suốt 3 tháng hè, tái hiện không gian chợ nổi miền Tây cùng ghe xuồng, đờn ca tài tử hòa quyện với âm nhạc hiện đại. Sức hút mới của lễ hội năm nay là các món ăn chế biến từ thịt bò kết hợp 26 loại trái cây đặc trưng Nam bộ.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, cho biết, đơn vị đã khảo sát nhiều nhà vườn trên cả nước để tuyển chọn nguồn trái cây chất lượng phục vụ buffet và hoạt động hái trái tại vườn. Về đêm, Suối Tiên tiếp tục giữ chân giới trẻ bằng sân khấu nước cùng loạt trò chơi cảm giác mạnh tại Biển Tiên Đồng, khu Mega Zone…

Du khách tham quan khu vực trung tâm TPHCM về đêm bên sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sức nóng của mùa hè năm nay không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm TPHCM mà còn lan mạnh sang các cực vệ tinh của thành phố. Khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An) trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình với chuỗi hoạt động khám phá thiên nhiên hoang dã dành cho trẻ nhỏ.

Trong khi đó, các tour công nghiệp - sáng tạo và làng nghề gốm cổ ở Lái Thiêu (phường Lái Thiêu) được làm mới theo hướng workshop cá nhân hóa, cho phép du khách trực tiếp trải nghiệm và tạo ra sản phẩm mang dấu ấn riêng. Xu hướng du lịch sức khỏe (wellness), nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng và giải trí biển cũng ngày càng được ưa chuộng trong mùa hè này.

Riêng Vũng Tàu tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu của TPHCM nhờ lợi thế biển gần, hạ tầng lưu trú đa dạng và kết nối giao thông thuận tiện. Những ngày cuối tuần, các tuyến ven biển Bãi Sau, Bãi Trước, Long Hải, Hồ Tràm luôn nhộn nhịp du khách tìm về nghỉ dưỡng, thưởng thức hải sản và trải nghiệm các dịch vụ giải trí biển.

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cũng chủ động làm mới sản phẩm bằng các tour wellness, beach club (câu lạc bộ bãi biển), âm nhạc ngoài trời, thể thao biển và hoạt động dành cho gia đình. Không gian biển khoáng đạt cùng nhịp sống trẻ trung đang giúp cho Vũng Tàu trở thành lựa chọn phù hợp du khách muốn “đổi gió” trong những hành trình ngắn ngày mùa hè.

Tăng sức hút bằng lễ hội

Những ngày này, đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) liên tục ghi nhận tình trạng kín vé tàu cao tốc vào dịp cuối tuần. Theo ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, sức hút của đảo đến từ các trải nghiệm thiên nhiên còn nguyên nét hoang sơ như lặn ngắm san hô, chèo SUP, tham quan Hòn Tranh, Gành Hang, cột cờ Phú Quý hay thưởng thức hải sản trên các bè nổi giữa biển.

Tại Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng), thị trường du lịch hè năm nay chứng kiến sự bùng nổ của các mô hình “du lịch trải nghiệm ngắn ngày”, hướng mạnh vào nhóm khách trẻ và khách gia đình. Nhiều beach club ven biển trở thành điểm check-in hút khách nhờ kết hợp không gian tắm biển, âm nhạc DJ, cocktail và ngắm hoàng hôn.

Khu vực ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk cũng nổi lên như điểm đến mới của du lịch Nam Trung bộ với các hoạt động chèo SUP tại hòn Nưa, hòn Chùa, cù lao Mái Nhà hay lặn ngắm san hô ở hòn Yến.

Bên cạnh các mô hình trải nghiệm mới, nhiều địa phương Nam Trung bộ đang đẩy mạnh du lịch lễ hội và sự kiện. Tại Khánh Hòa, Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế” sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19-7 với gần 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Lễ hội Castrol Superbike Fest 2026 dự kiến quy tụ hơn 2.000 biker trong và ngoài nước, trong khi Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm toàn quốc lần thứ VI sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 với sự tham gia của đồng bào Chăm từ nhiều tỉnh, thành.

Tại Lâm Đồng, chuỗi sự kiện Sports Festival 2026 tổ chức ở NovaWorld Phan Thiết từ tháng 7 đến tháng 9 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn lớn của mùa du lịch hè.

Diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” trên những chiếc xích lô tại các tuyến phố du lịch ven biển Đà Nẵng, ngày 20-5. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Mùa hè này, Đà Nẵng tiếp tục gia tăng sức hút với chuỗi lễ hội, sự kiện quy mô lớn như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour hay Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng. Trong đó, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 đang trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch đặc sắc của miền Trung.

Tại Huế, mùa hè năm nay cũng sôi động với chuỗi hoạt động thuộc Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026. Điểm nhấn là Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 18-6, quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Gắn với văn hóa bản địa

Điểm nhấn du lịch hè năm nay tại Đồng Tháp là Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 5 đến 8-6 với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”. Sự kiện gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như không gian giới thiệu ngành hàng trái cây đặc trưng của địa phương, chương trình nhạc nước kết hợp ánh sáng và trình diễn mapping nghệ thuật “Về nghe sông kể”…

Trong khi đó, tại TP Cần Thơ, Làng du lịch Mỹ Khánh (xã Phong Điền) đang tái hiện các làng nghề truyền thống và không gian văn hóa đặc trưng của vùng ĐBSCL. Du khách có thể trực tiếp xem nghệ nhân làm kẹo dừa, hủ tiếu và thưởng thức sản phẩm ngay tại chỗ.

Tại Tây Ninh, Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập cũng có nhiều các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên Đồng Tháp Mười như chèo xuồng ba lá xuyên rừng tràm, ngắm toàn cảnh sông nước từ tháp quan sát cao 38m hay thưởng thức các món đặc sản miền Tây như cá lóc nướng trui, bánh xèo, trà sen…

Các địa phương vùng ĐBSCL đang đẩy mạnh mô hình du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa và hệ sinh thái sông nước nhằm tăng sức hút cho mùa du lịch hè năm nay.

* Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM: Việc TPHCM tích hợp và đa dạng hóa sản phẩm du lịch là chìa khóa giữ chân du khách, biến toàn vùng thành hệ sinh thái bổ trợ cho nhau, giúp người dân và du khách có kỳ nghỉ trọn vẹn giữa một siêu đô thị. * Bà Hoàng Thùy Linh, Phó Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Saigontourist: Các sản phẩm hè năm nay được thiết kế theo hướng gia tăng trải nghiệm văn hóa, kết hợp linh hoạt đường bộ, đường sông và metro. Doanh nghiệp đẩy mạnh các tour kết nối từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ, Củ Chi, Bình Dương, Vũng Tàu..., tập trung vào du lịch xanh, du lịch đường sông và nghỉ dưỡng.

