Vũng Phật – vẻ đẹp huyền bí giữa biển trời Phú Quý

Giữa muôn vàn thắng cảnh hoang sơ của đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), Vũng Phật là một điểm đến đặc biệt, gây ấn tượng bởi cảnh sắc kỳ thú, gắn với câu chuyện dân gian mang màu sắc tâm linh được người dân đảo lưu truyền đến nay.

Từ trung tâm đặc khu Phú Quý, du khách đi tàu hoặc ca nô ra đảo nhỏ Hòn Tranh để tham quan. Hành trình trên biển chỉ kéo dài khoảng 10–15 phút nhưng mang đến cảm giác rất đặc biệt khi được ngắm toàn cảnh biển trời mênh mông và những cụm đá nhấp nhô giữa đại dương. Vũng Phật nằm trên đảo Hòn Tranh trở thành địa điểm được đông đảo du khách tìm đến khám phá vẻ đẹp nguyên sơ.

Theo lời kể của cư dân trên đảo, tên gọi “Vũng Phật” xuất phát từ một truyền thuyết đã tồn tại hàng trăm năm. Tương truyền rằng sau một trận hỏa hoạn lớn, người dân đi biển ngang khu vực Hòn Tranh phát hiện một tảng đá lạ nổi lên giữa biển. Khi nhiều người tìm cách đưa tảng đá lên bờ thì dây kéo liên tục bị đứt và không thể di chuyển được.

Sau đó, một vị thầy cho rằng muốn đưa tảng đá lên phải dùng bảy sợi chỉ có bảy màu khác nhau để làm dây kéo. Điều kỳ lạ là khi làm theo cách ấy, tảng đá được kéo lên dễ dàng. Người dân sau đó tạc tảng đá thành tượng Phật Thích Ca và đưa về thờ tự. Từ đó, vùng biển nơi phát hiện tảng đá được gọi là Vũng Phật.

Dù mang màu sắc truyền thuyết dân gian nhưng câu chuyện phản ánh đời sống tín ngưỡng phong phú và niềm tin tâm linh của cư dân vùng biển đảo Phú Quý.

Cùng sự hấp dẫn của câu chuyện dân gian là cảnh sắc nổi bật với làn nước biển trong xanh có thể nhìn thấy tận đáy khiến Vũng Phật càng thu hút du khách. Những ghềnh đá nham thạch xen lẫn bãi cát nhỏ tạo nên khung cảnh kỳ vĩ.

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất tại Vũng Phật chính là hệ thống đá nham thạch cổ có màu đỏ sẫm, đen ánh và nâu đỏ nằm chồng lớp lên nhau như những tác phẩm điêu khắc tự nhiên giữa biển khơi. Đây được xem là dấu tích còn sót lại của hoạt động núi lửa cách đây hàng triệu năm trên quần đảo Phú Quý.

Nhìn từ trên cao, những khối đá nham thạch hiện lên với hình thù kỳ lạ. Qua thời gian dài bị sóng gió bào mòn, bề mặt đá tạo thành nhiều đường vân, hốc đá xếp chồng độc đáo, khiến cả khu vực mang vẻ đẹp huyền bí.

Vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn, ánh nắng chiếu lên các mảng đá tạo nên gam màu chuyển đổi liên tục, kết hợp với làn nước biển xanh ngọc, toàn bộ Vũng Phật tạo cảm giác như một bức tranh siêu thực giữa đại dương.

Mặt nước phẳng lặng, những lớp san hô ven bờ cùng hệ sinh thái biển phong phú khiến trở thành điểm dừng chân yêu thích của những người thích khám phá thiên nhiên.

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết, đảo Phú Quý có rất nhiều địa điểm gắn với văn hóa bản địa, đang được định hướng để phát triển du lịch. Sắp tới, địa phương sẽ phối hợp với các tổ chức tín ngưỡng để xây dựng các quần thể phù hợp, tạo không gian trải nghiệm du lịch và văn hóa tâm linh địa phương.

Ngoài Vũng Phật, đảo Phú Quý còn có nhiều điểm check-in gắn với văn hóa tâm linh nổi tiếng như: dinh Mộ Thầy, chùa Linh Sơn, Vạn An Thạnh,… giúp du khách cảm nhận sâu hơn về đời sống tinh thần của người dân Phú Quý đã bám biển, lập làng và gìn giữ nhiều câu chuyện truyền đời giữa biển khơi.

