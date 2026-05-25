Khám phá nét hoang sơ của công viên đá Ninh Thuận

Công viên đá Ninh Thuận (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) là điểm đến thu hút nhiều du khách yêu thích thiên nhiên hoang sơ, với cảnh quan độc đáo ven biển.

Công viên đá có diện tích khoảng 5ha, nằm trong Vườn quốc gia Núi Chúa. Khu vực này sở hữu hệ sinh thái rừng lùn trên núi đá đặc trưng, với nhiều loài thực vật thích nghi điều kiện khí hậu khô nóng quanh năm. Điểm nhấn là hàng loạt khối đá tự nhiên xếp chồng lên nhau, nhiều tảng đá có hình thù độc đáo, tạo nên khung cảnh kỳ thú giữa nền biển xanh.

Nét hoang sơ của công viên đá Ninh Thuận

Khu vực công viên đá được phát hiện khoảng năm 2013 nhưng đến năm 2022 mới bắt đầu đưa vào khai thác du lịch, đến nay đã đón khoảng 100.000 lượt khách tham quan.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường (Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình) cho biết, thời gian tới, Ban Quản lý vườn sẽ tăng cường kết nối công viên đá với các tour, tuyến tham quan trong khu vực nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Cùng với đó, phát triển các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học; đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường; bổ sung hệ thống bảng chỉ dẫn, bảng thông tin tuyên truyền; xây dựng các điểm check-in phù hợp với cảnh quan tự nhiên và cung cấp thêm thông tin về hệ sinh thái, giá trị địa chất, đa dạng sinh học của khu vực.

Những khối đá tự nhiên với đa dạng hình thù, kích thước tại công viên

Để bảo đảm an toàn khi tham quan, du khách nên mang giày thể thao hoặc giày có độ bám tốt nhằm hạn chế trơn trượt

Thời điểm thích hợp để khám phá công viên đá là sau 15 giờ, khi nắng đã dịu và gió biển mát hơn. Nếu tham quan vào buổi sáng, nên đến trước 9 giờ để tránh nắng gắt

Các mỏm đá hướng ra biển hiện là điểm check-in được nhiều du khách yêu thích

Công viên đá bên bờ biển hoang sơ, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình

Hiện giá vé tham quan công viên đá Ninh Thuận là 40.000 đồng/người. Xe máy có thể di chuyển vào gần khu vực công viên, riêng ô tô gửi bên ngoài sau đó đi bộ khoảng 600m đến điểm tham quan

Khu vực sát vách đá và các mỏm đá nhô cao giáp biển có địa hình hiểm trở. Du khách lưu ý không nên leo trèo, tạo dáng ở những vị trí cheo leo

