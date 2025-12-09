Điện lực Lâm Đồng lan tỏa giọt máu yêu thương

Hơn mười năm qua, “Tuần lễ hồng EVN” đã trở thành điểm nhấn nhân văn đặc biệt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tại Lâm Đồng, sắc đỏ của tinh thần sẻ chia lại tiếp tục lan rộng khi cán bộ - công nhân viên Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đồng loạt tham gia hiến máu tình nguyện, hưởng ứng Tuần lễ hồng lần thứ XI.

Đông đảo cán bộ - công nhân viên PC Lâm Đồng đăng ký tham gia “Tuần lễ hồng EVN”

Ngày hội của lòng nhân ái

Nhiều cán bộ - công nhân viên PC Lâm Đồng đã trở thành “gương mặt quen thuộc” của chương trình “Tuần lễ hồng EVN”. Anh Lê Hồng Quang, công nhân Đội quản lý điện Langbiang (PC Lâm Đồng), chia sẻ: “Tôi đã hiến máu 5–6 lần rồi. Cứ mỗi lần công ty phát động là tôi đăng ký đầu tiên. Tôi nghĩ đơn giản người khác cần thì mình cho, vì có khi trong tương lai chính mình hoặc người thân cũng sẽ cần đến những giọt máu này".

Không chỉ mang ý nghĩa cứu người, chương trình “Tuần lễ hồng EVN” còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của ngành điện

Còn chị Phan Thị Tuyết Phượng, Đội quản lý điện Đơn Dương, việc quyết định hiến máu như một sự mách bảo từ trái tim. Chị Tuyết Phượng tâm sự: “Năm trước tôi chứng kiến một bệnh nhân trong gia đình phải chờ máu rất lâu. Khi đó mới thấy giọt máu có giá trị thế nào. Chính vì vậy, năm nay tôi đã rủ thêm đồng nghiệp cùng tham gia. Đây là cách chúng tôi góp phần giúp cộng đồng”.

Với chị Trần Thị Diệu Huyền, Văn phòng Công ty PC Lâm Đồng, trong lần đầu tham gia hiến máu chia sẻ: “Tôi cũng có chút hồi hộp lúc đầu, nhưng khi thấy đồng nghiệp ai cũng vui vẻ và tự hào, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Đến khi ngồi hiến máu, cảm giác lo lắng biến mất, chỉ còn lại niềm vui vì mình đã làm điều có ích”. Sự chân thành, giản dị trong mỗi câu chuyện đã góp phần thắp lên một tinh thần chung, tinh thần đoàn kết và sẵn sàng trao gửi yêu thương.

Tại PC Lâm Đồng, hiến máu tình nguyện không còn là phong trào ngẫu hứng mà đã trở thành một phần trong nếp sống văn hóa doanh nghiệp, được duy trì đều đặn suốt nhiều năm liền. Tinh thần ấy lan tỏa mạnh mẽ từ Ban Giám đốc đến từng cán bộ - công nhân viên, từ các phòng ban đến các Đội Quản lý điện trực thuộc.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Giám đốc PC Lâm Đồng cho biết: “Giọt máu kết nối sẽ lan tỏa năng lượng yêu thương, đó là thông điệp xuyên suốt mà PC Lâm Đồng muốn gửi đến cộng đồng. Chúng tôi xem đây là trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ - công nhân viên và là nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ. Không chỉ đảm bảo nguồn điện ổn định, chúng tôi còn muốn góp phần để chia sẻ cho cộng đồng”.

Nhiều cán bộ - công nhân viên PC Lâm Đồng tham gia hiến máu tình nguyện, trở thành “gương mặt quen thuộc” của “Tuần lễ hồng EVN”

Theo lãnh đạo PC Lâm Đồng, phong trào hiến máu hàng năm không chỉ mang ý nghĩa cứu người, chương trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của ngành điện, nơi những người thợ điện luôn cống hiến thầm lặng, không chỉ để thắp sáng nguồn điện, mà còn gieo mầm yêu thương, lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Những con số mang theo hy vọng

Từ năm 2014 đến nay, PC Lâm Đồng đã hiến trên 1.430 đơn vị máu, chỉ tính trong “Tuần lễ hồng EVN”. Tại “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ XI năm 2025, các cán bộ, kỹ sư, nhân viên của PC Lâm Đồng đã tham gia và thu về 111 đơn vị máu. Tại chương trình cũng thu hút đông đảo các đoàn viên thanh niên Tỉnh đoàn Lâm Đồng. Kết thúc chương trình đã thu về tổng cộng 250 đơn vị máu, ngay sau đó được chuyển đến các cơ sở y tế để phục vụ người bệnh.

Tại “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ XI năm 2025 tổ chức tại PC Lâm Đồng đã thu về 250 đơn vị máu

Những đơn vị máu đã mang theo hy vọng, mang theo niềm tin của những người đang chiến đấu với bệnh tật. Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cho biết, PC Lâm Đồng là một trong những đơn vị doanh nghiệp tích cực và có kết quả hiến máu ổn định nhiều năm nay. Lượng máu tiếp nhận từ đơn vị không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn rất kịp thời trong những giai đoạn bệnh viện thiếu máu. Hàng năm, PC Lâm Đồng đều đặt mục tiêu rõ ràng về số lượng đơn vị máu cần đóng góp. Điều đặc biệt hơn cả là chương trình luôn nhận được sự hưởng ứng vượt mức từ tập thể cán bộ - công nhân viên, cho thấy tinh thần hiến máu đã trở thành “điểm sáng” trong văn hóa doanh nghiệp.

Hoạt động hiến máu tình nguyện tại PC Lâm Đồng không chỉ cứu người, mà còn lan tỏa “năng lượng yêu thương” đến toàn cộng đồng, đúng như tinh thần nhân văn mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng suốt nhiều năm qua.

NINH GIANG