Khai thác chuyến bay kỹ thuật sân bay Long Thành vào ngày 19-12-2025

Ngày 9-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT), chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, về mục tiêu hoàn thành 3.000km đường cao tốc trong năm 2025, dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.803km (gồm 3.345km tuyến đường chính cao tốc và 458km đường dẫn).

Đến ngày 19-8, đã hoàn thành, đưa vào khai thác 2.620km đường cao tốc (gồm 2.476km tuyến chính và 144km đường dẫn). Dự kiến ngày 19-12 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513km đường cao tốc (gồm 3.188km tuyến chính và 325km đường dẫn); đồng thời hoàn thành 1.700km đường bộ ven biển.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng đang hoàn thành các dự án thành phần để triển khai bay kỹ thuật.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành đang tăng tốc về đích theo kế hoạch Ảnh: NÔNG NGÂN

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các công trình vào ngày 19-12 tới đây, Bộ Xây dựng cho biết đến ngày 8-12 đã tổng hợp 245 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh thành, với tổng mức đầu tư 1.345.415 tỷ đồng (trong đó khởi công 155 dự án, công trình; khánh thành 90 dự án).

Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố...; điểm cầu trung tâm tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thời gian còn lại của năm 2025 chỉ còn 20 ngày và đến ngày 19-12 chỉ còn 10 ngày, trong khi nhiều dự án, công trình còn khối lượng lớn cần phải hoàn thành.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu với tinh thần thần tốc, táo bạo hơn nữa, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu phải tập trung cao độ, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan mặt bằng, vật liệu xây dựng… một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan chủ quản các dự án thành phần, nhất là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo, khẩn trương rà soát các công việc còn lại, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để bảo đảm khai thác chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19-12-2025; tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình, tổ chức khai thác thử để khai thác thương mại chính thức vào đầu năm 2026.

LÂM NGUYÊN