Máy hư 2 năm, bệnh viện vẫn kê khai tán sỏi cho hàng trăm bệnh nhân

Ngày 18-9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có buổi cung cấp thông tin về vụ việc máy tán sỏi bị hư gần 2 năm vẫn kê khai tán sỏi cho hàng trăm bệnh nhân.

Theo ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, đơn vị vừa tổ chức kiểm tra Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong đó có dịch vụ máy tán sỏi laser. Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện sự việc bất thường tại Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu. Theo đó, máy laser tán sỏi đã hư từ tháng 11-2023 nhưng bệnh viện này vẫn tiếp nhận, điều trị tán sỏi, áp giá tính tiền đối với 255 bệnh nhân.

Ngay sau đó, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức rà soát, xử lý trách nhiệm các cá nhân và đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra dấu hiệu vi phạm.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế thông tin về vụ việc

Còn theo ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi của bệnh viện này bị hỏng hồi tháng 11-2023. Bệnh viện gửi máy đi sửa và mượn một máy khác để điều trị người bệnh. Nhưng máy mượn sau đó cũng bị hỏng.

Bước đầu, xác định có 255 bệnh nhân không được điều trị bằng máy tán sỏi nhưng lại bị áp giá tính tiền có sử dụng máy tán sỏi laser. Phía bệnh viện đang liên hệ, rà soát, kiểm tra lại tình trạng bệnh đối với 255 bệnh nhân để xem còn sỏi trong bệnh nhân hay không”, ông Giáp thông tin.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã đình chỉ chức vụ 2 lãnh đạo Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ lãnh đạo quản lý điều hành, phẫu thuật viên đối với bác sĩ N.N.H., Trưởng Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và ông L.X.V., Phó Trưởng Khoa Ngoại – Tiết niệu.

MAI CƯỜNG