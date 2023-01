Miền Bắc sáng nay có nơi gần 0 độ C

Do sáng nay 17-1, miền Bắc đã nằm sâu trong tâm khối không khí lạnh nên nhiệt độ ở nhiều nơi giảm rất sâu. Nhiệt độ thực đo tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 0,9 độ C. Trước đó, ngày 16-1, băng giá đã xuất hiện ở đỉnh Mẫu Sơn. Dự báo băng giá sẽ còn xuất hiện.

Tại Sa Pa (Lào Cai) là 4 độ C, còn tại cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) là 4,4 độ C. Tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nhiệt độ cũng xuống còn 5 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 5,2 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,3 độ C, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 6,6 độ C…

Ngay tại Hà Nội và nhiều tỉnh ở đồng bằng sông Hồng, nhiệt độ cũng chỉ ở mức 10-11 độ C. Không khí lạnh cùng giá rét (không mưa) giúp hoa đào, hoa mai tươi sắc lâu hơn nên người dân ở Hà Nội cũng đi dạo chợ sắm tết nhiều hơn vài hôm trước (nhưng không nhộn nhịp như năm trước).

Tại Hà Tĩnh, Nghệ An… nhiệt độ cũng đã xuống mức 11-13 độ C, tức là dưới ngưỡng rét đậm.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, ngày 17 và 18-1, miền Bắc rét đậm rét hại, ít mưa. Từ ngày 19 đến 21-1, tức ngày 28 đến 30 tháng Chạp, tiếp tục ít mưa nhưng sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng.

Thời tiết ở miền Nam vẫn không thay đổi so với dự báo trước đó (nắng ráo trước tết, buổi trưa có thể nắng nóng).