Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La từ 16 giờ hôm nay

Theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ 16 giờ ngày 11-8, Nhà máy Thủy điện Sơn La (tỉnh Sơn La) tiến hành mở 1 cửa xả đáy để điều tiết nước hồ chứa.

Sáng cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 201,31m, mực nước hạ lưu 117,11m; lưu lượng nước về hồ 3.835 m³/giây, tổng lưu lượng về hạ du 2.724 m³/giây.

Việc xả nước thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện yêu cầu mở 1 cửa xả đáy và gửi văn bản đến UBND các tỉnh Sơn La, Phú Thọ cùng các địa phương liên quan.

Các địa phương được yêu cầu thông báo ngay cho chính quyền cơ sở, người dân, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện thủy, bến đò, công trình ven sông… để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn người và tài sản. Đồng thời, rà soát công trình đang thi công, hoạt động khai thác cát sỏi và sẵn sàng phương án xử lý tình huống bất thường trong quá trình xả lũ.

PHÚC HẬU