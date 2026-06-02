Mở đợt cao điểm mới, siết chặt thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Sáng 2-6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05-5-2026 của TTCP về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới bộ ngành Trung ương và 34 tỉnh thành.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường báo cáo tại hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TP và đại diện các sở ban ngành.

Là 1 trong 4 địa phương đạt kết quả cao trong công tác xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của cả nước, thay mặt lãnh đạo TPHCM báo cáo với Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thực thi và triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền SHTT, trong tháng 5 thành phố đã phát hiện và xử lý 293 vụ việc vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền SHTT và các hành vi vi phạm pháp luật về SHTT (tăng 1.465% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, đã xử lý hành chính 231 vụ việc, tổng số tiền xử phạt gần 3 tỷ đồng; đồng thời chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan đã có bước chuyển biến rõ nét khi đã phát hiện và xử lý 20 vụ việc xâm phạm quyền tác giả (tăng 2.000% so với cùng kỳ năm 2025). Điều này cho thấy phạm vi thực thi quyền SHTT đã được mở rộng từ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp truyền thống sang các lĩnh vực đang phát sinh nhiều vi phạm trong môi trường số và nền kinh tế sáng tạo.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường, bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, TPHCM cũng nhìn nhận, công tác đấu tranh chống hàng giả và xâm phạm quyền SHTT của TPHCM vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Đó là phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi trên môi trường số. Các đối tượng vi phạm đang chuyển dịch mạnh sang hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, nền tảng số xuyên biên giới...



Để tiếp tục triển khai Công điện số 38, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương một số nội dung như Trung ương sớm xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung phục vụ công tác thực thi pháp luật; hoàn thiện chính sách và chế tài xử lý đối với hành vi kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền SHTT trên môi trường số hiện đang phát triển rất nhanh, trong khi một số quy định hiện hành chưa theo kịp tốc độ và phương thức vi phạm mới; sớm hoàn thiện cơ chế trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử trong công tác phòng, chống hàng giả và xâm phạm quyền...

Sau khi lắng nghe các bộ ngành, địa phương báo cáo về thuận lợi, khó khăn cũng như kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ghi nhận chỉ trong thời gian hơn 3 tuần triển khai đợt cao điểm, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử lý hành chính 1.616 vụ việc, đồng thời tăng cường áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự đối với nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan đến xâm phạm quyền SHTT. Đây là những kết quả bước đầu rất tích cực, thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. So với yêu cầu đặt ra, công tác bảo vệ và thực thi quyền SHTT vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục. Phó Thủ tướng lưu ý: “Đợt cao điểm vừa qua là bước tập dượt quan trọng để các bộ, ngành và địa phương nhận diện rõ hơn các khó khăn, vướng mắc, từ đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực thực thi và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới. Yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30-1-2026 về tăng cường thực thi quyền SHTT và Công điện số 38.

Từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục mở đợt cao điểm mới, rà soát toàn diện tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt hơn nữa đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Xây dựng hoặc rà soát, bổ sung kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện và rõ kết quả đầu ra. Toàn hệ thống phấn đấu nâng số vụ phát hiện, xử lý vi phạm về SHTT tăng ít nhất 20% so với năm 2025 trên tất cả các khâu từ thanh tra, kiểm tra, xử lý hành chính đến điều tra, truy tố và xét xử hình sự.

“Đây không chỉ là yêu cầu trong nước mà còn là cơ sở để Việt Nam chứng minh với các đối tác quốc tế về quyết tâm và hiệu quả thực chất trong bảo vệ quyền SHTT”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

