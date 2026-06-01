Trong 3 tuần, xử lý hơn 1.400 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Sau 3 tuần triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã phát hiện, xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; trong đó có 28 vụ việc bị khởi tố hình sự.

Thông tin được ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH-CN, cho biết tại họp báo thường kỳ của Bộ KH-CN, sáng 1-6.

Theo ông Trần Lê Hồng, ngày 5-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ngày 6-5, Bộ KH-CN ban hành Quyết định số 2309/QĐ-BKHCN kèm kế hoạch hành động thực hiện công điện này.

Sau khi công điện được ban hành, công tác phối hợp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ KH-CN đã thiết lập cơ chế đôn đốc, tổng hợp báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình xử lý vi phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến ngày 27-5, các bộ, ngành và địa phương đã phát hiện, xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, xử lý hành chính 1.146 vụ việc, khởi tố hình sự 28 vụ việc. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 12,6 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 35,7 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng cũng phát hiện gần 30 vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, điển hình.

“Sau 3 tuần ra quân, số vụ việc bị xử lý vi phạm hành chính đã gấp khoảng 3 lần so với trung bình 1 tháng của năm 2025. Số vụ việc bị khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng khoảng 60% tổng số vụ án bị khởi tố của năm 2025”, ông Trần Lê Hồng cho biết.

Thời gian qua, nhiều địa phương đã thành lập tổ công tác liên ngành, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan liên quan trong kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm. Cục Sở hữu trí tuệ cũng tăng cường hỗ trợ cơ quan thực thi, cung cấp ý kiến chuyên môn phục vụ xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: TRẦN BÌNH

Cũng theo ông Trần Lê Hồng, Bộ KH-CN đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong năm 2026. Thông qua việc tổng hợp báo cáo hằng ngày, Bộ KH-CN đã hình thành nguồn dữ liệu ban đầu về tình hình phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cả nước.

Cơ sở dữ liệu này sẽ từng bước tích hợp thông tin về xử lý vi phạm hành chính, hình sự; các vụ việc điển hình, nghiêm trọng, phức tạp; thông tin về đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, kết quả giám định và xử lý xâm phạm.

Khi được xây dựng và vận hành, hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ hỗ trợ các cơ quan thực thi tra cứu, chia sẻ, đối chiếu thông tin nhanh hơn; đồng thời phục vụ công tác thống kê, dự báo xu hướng vi phạm, làm cơ sở hoạch định hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

TRẦN BÌNH