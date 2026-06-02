Sẽ có hàng triệu thuê bao bị tạm khóa SIM

Ngày 1-6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ KH-CN, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH-CN) cho biết, thống kê sơ bộ, thông tin của hơn 103 triệu thuê bao đã được đưa lên VNeID, trong số đó có khoảng 1,6 triệu số được người dùng xác nhận không phải chính chủ.

Người dân vẫn đến điểm giao dịch để xác thực

Những ngày qua, các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục thông báo đến các chủ thuê bao di động thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao, tạm dừng 1 chiều với các số thuê bao không thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN.

Thực hiện thủ tục xác thực thông tin thuê bao ở điểm giao dịch VinaPhone/VNPT xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. ẢNH: TRẦN BÌNH

Trưa 1-6, tại các điểm giao dịch của Viettel và VinaPhone tại phường Thông Tây Hội, TPHCM, lượng khách đến xác thực thông tin chính chủ trên VNeID tăng đột biến, đa phần là người lớn tuổi và không rành về công nghệ. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, các điểm giao dịch đã chủ động kéo dài thời gian phục vụ, sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính. Bên cạnh những người đến làm thủ tục trực tiếp, cũng có không ít trường hợp đến nhận sự hướng dẫn để về hướng dẫn xác thực thông tin lại cho người thân. Anh Đỗ Hoàng Dương cho biết, do người thân đang định cư tại nước ngoài vẫn có nhu cầu giữ lại số điện thoại Việt Nam, nên anh đã đến nhờ nhân viên hướng dẫn thủ tục hoặc cách xác thực từ xa mà không cần phải về nước. Trước thắc mắc này, các giao dịch viên đã nhanh chóng hướng dẫn anh quy trình chuẩn hóa thông tin qua ứng dụng của nhà mạng.

Ở điểm giao dịch của VinaPhone tại số 80 Nguyễn Du, phường Sài Gòn, chị Nguyễn Thương Nhớ (ngụ phường Bàn Cờ), cho biết, trước đó nhận được tin nhắn nhắc xác thực thông tin nhưng chưa để ý và đến khi nghe thông báo SIM có nguy cơ bị khóa, chị mới đến cửa hàng làm thủ tục. “Chỉ mất chưa tới 5 phút đã xong các công đoạn xác thực SIM chính chủ trên VNeID”, chị Nhớ chia sẻ.

Trong khi đó như các các nhà mạng hướng dẫn và qua thực tế, việc xác thực thuê bao chính chủ trên VNeID cũng khá dễ dàng, chỉ cần làm từng bước theo hướng dẫn là thành công nên người dùng di động không nhất thiết phải đến điểm giao dịch.

Còn hơn 25 triệu thuê bao chưa xác thực

Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương cho biết, hiện còn hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái dù đã được đưa lên VNeID. Theo quy định tại Thông tư 08, đến thời điểm 15-6-2026, nếu vẫn không thực hiện xác nhận, các thuê bao này sẽ tạm dừng dịch vụ chiều đi (gọi điện, nhắn tin SMS đến các thuê bao khác).

“Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) vẫn đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để rà soát, đồng bộ dữ liệu thông tin thuê bao lên VNeID. Do đó, có thể tại thời điểm hiện tại sẽ còn một số người dân chưa thấy dữ liệu của mình được hiện lên đầy đủ. Quá trình tổng rà soát xác nhận trạng thái chính chủ tiếp tục được triển khai tới 15-6”, ông Nguyễn Anh Cương cho biết.

Theo nhận định của các nhà mạng, với tiến độ xác thực thuê bao như hiện nay, sau ngày 15-6 sẽ có hàng triệu thuê bao bị tạm khóa SIM (khóa một chiều) do chưa xác thực sử dụng chính chủ trên VNeID.

Hiện các nhà mạng như Viettel, VinaPhone/VNPT đang dồn nguồn nhân lực để tổ chức các tổ hỗ trợ lưu động giúp khách hàng xác thực chính chủ sử dụng theo quy định. Trong đó tập trung cho việc hỗ trợ xác thực thuê bao tận nhà cho những người già, người yếu thế trong xã hội để thúc đẩy nhanh việc xác thực thuê bao theo quy định.

Đại diện mạng VinaPhone/VNPT cho biết, đã huy động 100% các điểm giao dịch sẵn sàng phục vụ khách hàng xác thực thông tin thuê bao. Tổng số điểm giao dịch cố định và lưu động duy trì ở mức 2.500 điểm trên toàn quốc, đồng thời duy trì hoạt động của App MyVNPT đáp ứng cho người dùng tự thực hiện xác thực. Còn Viettel đã triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ trên toàn quốc và từ ngày 21-5 vừa qua đã khai chương trình xác thực thuê bao tại nhà cho khách hàng là người cao tuổi, người sức khỏe yếu…

NHÓM PV