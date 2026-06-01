Còn hơn 25 triệu thuê bao di động chưa xác thực chính chủ

Đại diện Cục Viễn thông khẳng định, sau ngày 15-6, những thuê bao không xác nhận sử dụng chính chủ trên hệ thống VNeID sẽ bị khóa.

Sáng 1-6, Bộ KH-CN tổ chức họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương.

Trao đổi với các phóng viên tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH-CN) cho biết, tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 103 triệu thuê bao được đưa lên hệ thống VNeID. Trong số đó, có khoảng 1,6 triệu số điện thoại được người dùng xác nhận không sử dụng.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: TRẦN BÌNH

Các doanh nghiệp viễn thông đã và đang tiếp tục triển khai việc thông báo yêu cầu cá nhân đang sử dụng số thuê bao di động, thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao; tạm dừng 1 chiều với các số thuê bao không thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 08/2026/TT-KHCN. Hiện nay, có hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái chính chủ trên VNeID.

Ông Nguyễn Anh Cương phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: TRẦN BÌNH

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết, vướng mắc lớn nhất hiện tại là còn hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái dù đã được đưa lên VNeID. Theo quy định tại Thông tư 08, đến thời điểm 15-6 nếu vẫn không thực hiện xác nhận, các thuê bao này sẽ tạm dừng dịch vụ chiều đi (gọi điện, nhắn tin SMS đến các thuê bao khác).

“Hiện dữ liệu vẫn đang được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tích cực phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để rà soát, đồng bộ lên VNeID. Do đó, có thể tại thời điểm hiện tại sẽ còn một số người dân vẫn chưa thấy dữ liệu của mình được hiện lên đầy đủ... Quá trình tổng rà soát xác nhận trạng thái chính chủ sẽ vẫn được triển khai tới 15-6, do vậy, thời điểm hiện tại chưa có con số thống kê chính xác”, ông Nguyễn Anh Cương cho biết.

Theo báo cáo của các nhà mạng, với tiến độ xác thực thuê bao như hiện nay, sau ngày 15-6 sẽ có hàng triệu thuê bao bị tạm khóa SIM, do chưa xác thực sử dụng chính chủ trên VNeID. Hiện các nhà mạng như Viettel, VinaPhone/VNPT đang dồn nguồn nhân lực để tổ chức các tổ hỗ trợ lưu động giúp khách hàng xác thực chính chủ sử dụng theo quy định. Trong đó, tập trung cho việc hỗ trợ xác thực thuê bao tận nhà cho những người già, người yếu thế trong xã hội để thúc đẩy nhanh việc xác thực thuê bao theo quy định.

Một điểm hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao lưu động của VinaPhone/VNPT ở thôn Bản Phố 2, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TRẦN BÌNH

Theo quy định tại Thông tư 08, từ ngày 15-6, thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt (tương tự việc thay đổi thiết bị đầu cuối có cài đặt tài khoản ngân hàng, tài khoản VNeID hay thay Esim). Yêu cầu này nhằm đảm bảo số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng. Điều này giúp giảm rủi ro cho chính người dùng trong trường hợp SIM bị mất hoặc thất lạc nhưng chưa kịp khóa, tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi lừa đảo.

TRẦN BÌNH