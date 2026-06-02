Wikipedia đối mặt nguy cơ gián đoạn hoạt động

Bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, sau khi hơn 700 tình nguyện viên chủ chốt thông báo sẽ ngừng viết, biên tập và kiểm duyệt nội dung.

Giao diện của trang web Wikipedia.

Theo trang tin công nghệ The Verge, quyết định này nhằm phản đối kế hoạch tái cơ cấu của Quỹ Wikimedia - tổ chức quản lý và điều hành Wikipedia. Nhóm tình nguyện viên này hiện đang quản lý phần lớn các trang Wikipedia tiếng Anh và đã thực hiện hàng triệu lượt chỉnh sửa dữ liệu.

Giới chuyên gia cảnh báo nếu lực lượng này đồng loạt dừng hoạt động, Wikipedia sẽ gặp thách thức lớn trong việc cập nhật thông tin, kiểm chứng dữ liệu và duy trì chất lượng nội dung trên quy mô toàn cầu.

Trước đó, Quỹ Wikimedia quyết định giải thể Community Tech, bộ phận gồm 6 kỹ sư phần mềm chuyên hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng biên tập viên toàn cầu. Community Tech đóng vai trò cầu nối giữa đội ngũ phát triển và các tình nguyện viên vận hành nền tảng. Đây cũng là nhóm chịu trách nhiệm duy trì nhiều tính năng thiết yếu như chế độ nền tối, hệ thống phát hiện đạo văn, xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh khi biên tập.

Quỹ Wikimedia cho biết quyết định giải thể đã được lên kế hoạch từ tháng 9-2025 và chính thức công bố vào ngày 20-5 vừa qua. Theo quỹ này, mô hình hoạt động cũ của Community Tech gây chậm trễ cho quy trình vận hành chung, do đó các nhiệm vụ kỹ thuật của nhóm sẽ được phân bổ lại cho các bộ phận khác nhằm tối ưu hóa hiệu suất.

PHƯƠNG NAM