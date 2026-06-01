Khoa học công nghệ

Hơn 40 nhà khoa học quốc tế bàn về vật lý lượng tử tại Quy Nhơn

SGGPO

Hơn 40 học giả, nhà khoa học đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có mặt tại phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) để trao đổi, trình bày những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực vật lý lượng tử và vật lý vật chất ngưng tụ.

Ngày 1-6, tại Trung tâm ICISE (thung lũng Quy Hòa, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp Viện Vật lý lý thuyết cơ bản (FTPI, Hoa Kỳ) tổ chức hội thảo khoa học “Những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh”, với sự tham dự của hơn 40 nhà khoa học đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Electrons_Vietnam-2909.jpg
Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học

Theo TS Nguyễn Xuân Dũng, Viện Nghiên cứu IFIRSE (thuộc Trung tâm ICISE), các hệ điện tử tương quan mạnh là một trong những lĩnh vực nghiên cứu sôi động của vật lý vật chất ngưng tụ hiện đại. Nhiều vật liệu tiên tiến đang bộc lộ các hiện tượng lượng tử phức tạp chưa được lý giải đầy đủ. Hội thảo được tổ chức nhằm cập nhật những kết quả nghiên cứu mới, trao đổi các vấn đề còn bỏ ngỏ và tìm kiếm hướng nghiên cứu đột phá trong tương lai.

Electrons_Vietnam-2997.jpg
Các bài báo cáo chuyên ngành tại hội thảo

Chương trình gồm 30 báo cáo khoa học, tập trung vào các hướng nghiên cứu tiên tiến trong vật lý lượng tử và vật lý vật chất ngưng tụ như siêu dẫn tương tác mạnh, các trạng thái lượng tử mới, vật lý Hall lượng tử phân đoạn... Nhiều báo cáo cũng giới thiệu các phương pháp mô phỏng, tính toán hiện đại phục vụ nghiên cứu vật liệu lượng tử.

TS Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai cho biết, nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh đang mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong vật lý vật chất ngưng tụ và vật liệu lượng tử. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các công nghệ tương lai.

Electrons_Vietnam-2986.jpg
Hội thảo có sự tham dự nhiều nhà nghiên cứu trẻ trong nước, thế giới

Theo TS Nguyễn Hữu Hà, hội thảo sẽ là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi kết quả nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực vật lý vật chất ngưng tụ và nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam, ASEAN.

Electrons_Vietnam-2958.jpg
Các đại biểu, nhà khoa học, nghiên cứu sinh giao lưu tại sự kiện

Quy tụ 3 nhà khoa học đoạt Huy chương Dirac

Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật lý vật chất ngưng tụ như GS Subir Sachdev (Đại học Harvard), GS Charles Kane (Đại học Pennsylvania), GS Philip W. Phillips (Đại học Illinois Urbana-Champaign), GS Haruki Watanabe (Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông), GS Andrey V. Chubukov (Đại học Minnesota).

Đặc biệt, hội thảo có sự tham dự của 3 nhà khoa học đoạt Huy chương Dirac, trong đó có GS Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago).

Tin liên quan
NGỌC OAI - TRUNG NHÂN

Từ khóa

Hoa Kỳ Mỹ Viện Vật lý lý thuyết cơ bản FTPI lượng tử vật chất ngưng tụ hệ điện tử tương quan mạnh khoa học công nghệ khoa học cơ bản Trần Thanh Vân Đàm Thanh Sơn ICISE Quy Nhơn Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn