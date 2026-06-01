Hơn 40 nhà khoa học quốc tế bàn về vật lý lượng tử tại Quy Nhơn

Hơn 40 học giả, nhà khoa học đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có mặt tại phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) để trao đổi, trình bày những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực vật lý lượng tử và vật lý vật chất ngưng tụ.

Ngày 1-6, tại Trung tâm ICISE (thung lũng Quy Hòa, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp Viện Vật lý lý thuyết cơ bản (FTPI, Hoa Kỳ) tổ chức hội thảo khoa học “Những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh”, với sự tham dự của hơn 40 nhà khoa học đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo TS Nguyễn Xuân Dũng, Viện Nghiên cứu IFIRSE (thuộc Trung tâm ICISE), các hệ điện tử tương quan mạnh là một trong những lĩnh vực nghiên cứu sôi động của vật lý vật chất ngưng tụ hiện đại. Nhiều vật liệu tiên tiến đang bộc lộ các hiện tượng lượng tử phức tạp chưa được lý giải đầy đủ. Hội thảo được tổ chức nhằm cập nhật những kết quả nghiên cứu mới, trao đổi các vấn đề còn bỏ ngỏ và tìm kiếm hướng nghiên cứu đột phá trong tương lai.

Chương trình gồm 30 báo cáo khoa học, tập trung vào các hướng nghiên cứu tiên tiến trong vật lý lượng tử và vật lý vật chất ngưng tụ như siêu dẫn tương tác mạnh, các trạng thái lượng tử mới, vật lý Hall lượng tử phân đoạn... Nhiều báo cáo cũng giới thiệu các phương pháp mô phỏng, tính toán hiện đại phục vụ nghiên cứu vật liệu lượng tử.

TS Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai cho biết, nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh đang mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong vật lý vật chất ngưng tụ và vật liệu lượng tử. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các công nghệ tương lai.

Theo TS Nguyễn Hữu Hà, hội thảo sẽ là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi kết quả nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực vật lý vật chất ngưng tụ và nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam, ASEAN.

Quy tụ 3 nhà khoa học đoạt Huy chương Dirac Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật lý vật chất ngưng tụ như GS Subir Sachdev (Đại học Harvard), GS Charles Kane (Đại học Pennsylvania), GS Philip W. Phillips (Đại học Illinois Urbana-Champaign), GS Haruki Watanabe (Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông), GS Andrey V. Chubukov (Đại học Minnesota). Đặc biệt, hội thảo có sự tham dự của 3 nhà khoa học đoạt Huy chương Dirac, trong đó có GS Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago).

NGỌC OAI - TRUNG NHÂN