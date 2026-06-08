Mở rộng kết nối, nâng tầm hợp tác Việt Nam - Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3. Sáng 8-6, sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam – Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet chúc mừng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng hơn 8% năm 2025, là nước có mức tăng cao nhất trong khu vực; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành của Chính phủ, Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm đã đề ra; có vai trò, vị thế ngày càng cao ở khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thủ tướng Hun Manet khẳng định cam kết của Chính phủ Campuchia trong việc phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả kết quả cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng CPP; cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 2; các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua. Tin cậy chính trị được tăng cường; hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột; công tác biên giới có nhiều tiến triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch là điểm sáng với tổng kim ngạch thương mại song phương trong 4 tháng đầu năm đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam đón gần 400.000 lượt khách Campuchia trong 4 tháng đầu năm, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2025...

Trên tinh thần chuyển biến thực chất từ "tình nghĩa truyền thống" thành "động lực phát triển" và đưa "gần gũi lịch sử" thành "gần gũi chiến lược", hai bên trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy kết nối Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet chứng kiến lễ trao văn kiện kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026 - 2030 giữa Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ; tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia; tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đẩy mạnh kết nối văn hóa, giáo dục và du lịch.

Hai bên thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới, cửa khẩu; nhất trí thúc đẩy kết nối cao tốc TPHCM/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh; nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào - Campuchia; nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế, khu kinh tế xuyên biên giới; nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa giữa hai nước. Hai Thủ tướng nhất trí giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan hai nước xây dựng kế hoạch, biện pháp cùng lộ trình để cụ thể hóa những nội dung hai bên đã thống nhất tại hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công, ASEAN và Liên hợp quốc; duy trì trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; phối hợp với các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tự cường, thúc đẩy giải quyết hòa bình các vấn đề khác biệt...

Thủ tướng Hun Manet nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu, như: chế biến hàng nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics; mở rộng hợp tác GD-ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tuyên truyền, giáo dục tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ láng giềng gắn bó, tốt đẹp giữa hai nước; phối hợp tổ chức thành công kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống...

Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao văn kiện kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026 - 2030 giữa Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.

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PHAN THẢO