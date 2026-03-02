Mở rộng phạm vi thông tin công dân được tiếp cận

Sáng 2-3, trong phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; và Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trình bày tờ trình các dự án luật. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng vẫn giữ các nguyên tắc cơ bản của mô hình công chứng nội dung, đồng thời sửa đổi theo hướng đa dạng hóa hình thức giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng và cách thức công chứng viên kiểm tra, khai thác thông tin khi giải quyết yêu cầu.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đối với dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nêu dự thảo bổ sung quy định cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình nắm giữ khi việc cung cấp là cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng, sức khỏe cộng đồng. Trường hợp hồ sơ, tài liệu có cả thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin được tiếp cận, nếu có thể phân tách hợp lý, cơ quan, đơn vị xem xét cung cấp phần nội dung công dân được tiếp cận.

Dự thảo cũng điều chỉnh phạm vi thông tin UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp; quy định kết hợp linh hoạt giữa phương thức cung cấp thông tin truyền thống và ứng dụng công nghệ số nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo thẩm tra. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý quy định về tiêu chí các giao dịch phải công chứng trên cơ sở cập nhật pháp luật hiện hành, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, làm cơ sở thu hẹp phạm vi giao dịch bắt buộc công chứng, tăng công chứng tự nguyện, tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu mô hình quản lý số lượng văn phòng công chứng theo đơn vị hành chính cấp xã theo hướng linh hoạt, phù hợp chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tránh cạnh tranh không lành mạnh.

Với dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), ông Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu rà soát, bổ sung nhóm thông tin bắt buộc công khai trên nền tảng số; thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin được tiếp cận có điều kiện. Người yêu cầu cung cấp thông tin cần cam kết rõ việc yêu cầu và sử dụng thông tin được cung cấp vào mục đích hợp pháp.

ANH PHƯƠNG