Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện đề nghị các địa phương thúc đẩy phát triển thị trường nhà ở cho thuê; phấn đấu mỗi địa phương khởi công ít nhất 1 dự án trong tháng 6-2026.

Mỗi địa phương khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6-2026. Ảnh minh hoạ

Công điện được gửi đến bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện ý kiến kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân.

Để thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê ngay từ năm 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, các địa phương cần xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê; tổ chức điều tra, đánh giá thực chất nhu cầu thuê nhà của từng nhóm đối tượng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp, tránh tình trạng lệch pha cung - cầu, gây lãng phí nguồn lực.

Các địa phương cũng cần lập kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, gồm mục tiêu từng năm, danh mục dự án, lộ trình thực hiện và nguồn lực huy động; gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành trong tháng 6-2026.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương đầu tư nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách; phấn đấu mỗi địa phương khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6-2026 và triển khai các dự án quy mô lớn trong quý 3, quý 4-2026.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương thành lập, kiện toàn và đưa vào vận hành hiệu quả quỹ phát triển nhà ở của địa phương từ các nguồn thu theo quy định, như nguồn 20% đất nhà ở xã hội từ các dự án thương mại. Nguồn lực này được dùng để đầu tư xây dựng hoặc mua lại nhà ở phục vụ mục đích cho thuê; hoàn thành trong quý 3-2026.

Cùng với đó, các địa phương cần thúc đẩy phát triển nhà lưu trú công nhân; thường xuyên rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội. Trong đó, ưu tiên mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, vùng động lực phát triển, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực định hướng phát triển giao thông công cộng TOD và khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương bố trí nguồn vốn phù hợp để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhằm tạo quỹ đất sạch cho các dự án nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội. Quỹ đất này phải đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu để dự án có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi hoàn thành.

Ngoài ra, các địa phương cần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn”; ưu tiên giải quyết thủ tục theo “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” đối với dự án nhà ở cho thuê.

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