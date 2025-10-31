Một chiếc Vertu chính hãng có những đặc điểm nào?

Càng gần thời điểm Giáng sinh và Tết Nguyên đán, thị trường quà tặng xa xỉ càng trở nên sôi động và điện thoại Vertu là một trong những món quà được chọn vào các dịp quan trọng cuối năm. Song cần cẩn thận lựa chọn…

Mỗi chiếc Vertu khi được tặng không chỉ là trao món quà giá trị mà còn là bảo chứng cho uy tín, danh dự người tặng

Chỉ cần tìm kiếm từ khóa “Vertu chính hãng” trên mạng xã hội, người dùng sẽ thấy hàng trăm lời rao bán điện thoại “hàng châu Âu”, “phiên bản giới hạn”, “mới 99%” với mức giá thấp hơn hàng chục triệu đồng so với giá niêm yết.

Song theo Vertu Việt Nam, lượng khách hàng mang thiết bị đến kiểm tra trong hai tháng gần đây tăng mạnh. Nhiều trường hợp phát hiện máy đã bị can thiệp phần mềm bảo mật, hoặc không nằm trong hệ thống quản lý Vertu toàn cầu, dẫn đến nguy cơ mất dữ liệu và quyền riêng tư cá nhân.

Vertu chính hãng sử dụng da tự nhiên châu Âu, khung thép chịu lực 150kg...

Một chiếc Vertu chính hãng luôn đi kèm chứng thư xuất xưởng trùng với mã IMEI, có thể xác thực trên hệ thống toàn cầu. Khi đến showroom Vertu Việt Nam, khách hàng có thể được hỗ trợ đối chiếu trực tiếp hoặc kiểm tra qua đội ngũ kỹ thuật viên được ủy quyền. Ngoài ra, tính năng Concierge và AIGS Agent - nền tảng hỗ trợ AI kết hợp con người 24/7 là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết, vì chúng chỉ được kích hoạt trên sản phẩm chính hãng.

Sự khác biệt còn thể hiện ở chất liệu chế tác. Vertu chính hãng sử dụng da tự nhiên châu Âu, khung thép chịu lực 150kg, gốm nung ở 1.200°C, được lắp ráp thủ công bởi những người nghệ nhân hàng đầu thế giới. Các yếu tố này khó sao chép ở hàng trôi nổi, trong khi sản phẩm không chính hãng thường bị thay thế linh kiện, can thiệp hệ điều hành hoặc cài đặt giả lập, khiến tính năng bảo mật bị vô hiệu hóa.

Đại diện Vertu Việt Nam chia sẻ: “Một chiếc điện thoại Vertu chính hãng không chỉ là món quà xa xỉ mà còn là sự bảo chứng cho uy tín và danh dự của người tặng. Chúng tôi luôn khuyến nghị khách hàng kiểm tra trực tiếp tại showroom hoặc xác thực IMEI trước khi mua để đảm bảo quyền lợi”.

Mỗi chiếc Vertu chính hãng đều kèm theo sách hậu mãi trọn đời

Là đơn vị phân phối và bán lẻ duy nhất được Vertu England ủy quyền tại Việt Nam, Vertu Việt Nam đảm bảo toàn bộ sản phẩm đều có chứng nhận xuất xưởng, bảo hành toàn cầu và được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi bàn giao. Tại hai showroom chính thức ở trung tâm TPHCM, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm, kiểm tra, xác thực hoặc đặt chế tác bespoke theo yêu cầu riêng.

Mỗi chiếc Vertu chính hãng đều đi kèm sổ bảo hành quốc tế, thông tin kích hoạt Concierge và chính sách hậu mãi trọn đời, giúp món quà tặng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời khẳng định về sự trân trọng và uy tín của người trao.

BÌNH LÂM