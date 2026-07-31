Chuyển động Tây nguyên

Gia Lai thu hút thêm dòng vốn mới hơn 170.700 tỷ đồng

SGGPO

Trong 7 tháng qua, tỉnh Gia Lai thu hút thêm dòng vốn đăng ký hơn 170.700 tỷ đồng, tăng hơn 45% về số dự án và tăng gần 197% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.

Ngày 31-7, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tháng 7-2026.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 179 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 170.691 tỷ đồng, vượt 5,29% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (170 dự án). Trong đó có 176 dự án trong nước với tổng vốn gần 170.375 tỷ đồng và 3 dự án FDI với tổng vốn 316 tỷ đồng (tương đương 12,167 triệu USD).

i6-374-9245.jpg
Trong 7 tháng đầu năm 2026, Gia Lai thu hút thêm dòng vốn 170.700 tỷ đồng

Riêng từ ngày 22 đến 30-7, tỉnh thu hút thêm 2 dự án ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn 3.506,69 tỷ đồng. Đáng chú ý là dự án xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và Trung tâm Thương mại - Dịch vụ (Khu đất K200) có vốn đầu tư hơn 3.506 tỷ đồng. Cùng thời gian, tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án, đồng thời thu hồi, chấm dứt hoạt động 2 dự án ngoài KKT, KCN với tổng vốn 56,11 tỷ đồng.

Tính riêng tháng 7, Gia Lai thu hút mới 11 dự án ngoài KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 5.779,74 tỷ đồng, gồm 10 dự án trong nước và 1 dự án FDI. Từ đầu năm, tỉnh cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư 65 dự án với tổng vốn tăng thêm hơn 11.287 tỷ đồng, đồng thời thu hồi, chấm dứt hoạt động 29 dự án có tổng vốn hơn 4.586 tỷ đồng.

Về phát triển doanh nghiệp, từ đầu năm đến ngày 29-7, Gia Lai có 2.349 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 34% chỉ tiêu năm và tăng khoảng 32% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt 36.338 tỷ đồng, tương đương 73% kế hoạch năm và tăng khoảng 193% so với cùng kỳ năm 2025.

Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

Gia Lai vốn đầu tư thu hút đầu tư tài chính vốn dự án FDI Quy Nhơn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn