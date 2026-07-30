Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Lâm Đồng tăng cường bảo đảm an toàn thức ăn đường phố

SGGPO

Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc từ thức ăn đường phố.

Bệnh nhân nghi ngộ độc được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng
Bệnh nhân nghi ngộ độc được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Sáng 30-7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở Y tế, Nông nghiệp và Môi trường cùng các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh, cuối năm 2025, tại phường Phan Thiết xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì, làm 97 người mắc. Ngày 28-7-2026, xã Nam Ban Lâm Hà tiếp tục ghi nhận 84 trường hợp nghi ngờ ngộ độc. Qua điều tra, cả hai vụ đều liên quan đến bánh mì mua tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

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Tỉnh Lâm Đồng tăng cường đảm bảo an toàn thức ăn đường phố

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc tại cơ sở bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung, thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà; đồng thời tăng cường giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phát hiện sớm, cấp cứu và điều trị kịp thời các trường hợp ngộ độc.

Các đơn vị, địa phương được yêu cầu rà soát, thống kê cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, nhất là cơ sở, hộ kinh doanh bánh mì và xe bán bánh mì lưu động; đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nguy cơ cao như pate, thịt nguội, chả lụa, thịt xá xíu, nước sốt, rau ăn kèm, nhất là tại chợ, trường học, khu công nghiệp và nơi tập trung đông người.

Như Báo SGGP thông tin, từ ngày 25 đến 26-7, nhiều người mua bánh mì tại cơ sở Minh Trung, sau đó 84 trường hợp xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn ói, sốt và đến cơ sở y tế điều trị.

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