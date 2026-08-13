Lâm Đồng: Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa mới làm lễ khánh thành đã sụt lún

Bảng cảnh báo tại Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa

Theo UBND tỉnh, dự án được khởi công từ tháng 12-2022, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2022-2026. Đến nay, dự án mới nghiệm thu hoàn thành hạng mục Trung tâm hội chợ triển lãm để đưa vào sử dụng có điều kiện.

Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa trong dịp tổ chức lễ khánh thành hôm 25-7

Các hạng mục khác, trong đó có sân nền quảng trường, cơ bản hoàn thành thi công, đạt khoảng 92% khối lượng hợp đồng và dự kiến nghiệm thu trong tháng 11-2026.

Bề mặt Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa bị lún, gãy

Nước mưa đọng thành từng vũng lớn ngay trên bề mặt quảng trường

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, hiện tượng lún đã được tính toán, dự báo trong hồ sơ thiết kế. Trong 15 năm, độ lún của khối đất đắp sân nền được dự báo khoảng 18-69cm tùy khu vực; riêng 2 năm đầu có thể lún 12-33cm.

Chủ đầu tư khẳng định hiện tượng lún, nứt cục bộ không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính, công trình vẫn bảo đảm công năng sử dụng.

Các vị trí mái taluy đang được gia cố bằng bê tông cốt thép để hạn chế sụt lún

Tuy nhiên, thực tế tại quảng trường xuất hiện nhiều vệt sụt lún làm gãy vỡ đá lát nền, đọng nước; một số vị trí mái taluy, máng thoát nước bằng bê tông cũng bị nứt, trượt. Đơn vị thi công đang sửa chữa, gia cố bằng bê tông cốt thép để chống sạt trượt diện rộng.

Trước đó, Báo SGGP thông tin tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên. Khoảng 1 tuần sau, bề mặt quảng trường xuất hiện sụt lún, nứt cục bộ trên diện tích khoảng 700m², độ lún trung bình 15cm, vị trí sâu nhất 20cm.

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