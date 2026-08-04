Lâm Đồng: Hoàn thành lấy mẫu, số hóa danh tính phần mộ liệt sĩ chưa biết tên trong tháng 8-2026

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút lấy mẫu, số hóa danh tính phần mộ liệt sĩ chưa biết tên tại nghĩa trang cuối cùng trên địa bàn, dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2026.

Chiều 4-8, Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, cho biết, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức xong việc lấy mẫu, số hóa danh tính phần mộ liệt sĩ chưa biết tên tại 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn gồm: Đức Linh, Cư Jút, Tuy Đức, Đắk Rlấp, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Nông, Bảo Lộc, Di Linh, Đà Lạt.

Đơn vị lấy mẫu các phần mộ liệt sĩ chưa biết tên tại Lâm Đồng

Hiện nay, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng tổ chức lấy mẫu, số hóa tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận. Đây là nghĩa trang có số mộ cần lấy mẫu lớn nhất tại Lâm Đồng với 3.431 mộ.

Tính đến ngày 3-8, các đơn vị đã lấy mẫu, số hóa được 3.039 trong tổng số 4.776 mộ, dự kiến hoàn thành cuối tháng 8-2026 (thời hạn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng giao ngày 15-11-2026).

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, thông tin tại cuộc họp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện 4 đợt tìm kiếm, quy tập được 12 bộ hài cốt liệt sĩ.

ĐOÀN KIÊN