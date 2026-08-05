Quảng Ngãi: Xã Kon Braih đề xuất bố trí tái định cư cho 120 hộ dân vùng sạt lở

Trên địa bàn xã hiện có nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt, tập trung tại các thôn 1, 2, 3, 5, 6 cùng một số tuyến giao thông và cầu treo dân sinh. Riêng tại thôn 5, hàng trăm hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.
Khu vực này có địa hình dốc, nền đất yếu, chịu tác động trực tiếp của mưa bão nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về người và tài sản. Nhiều năm qua, người dân sống dọc sông luôn thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở, mỗi mùa mưa địa phương đều phải tổ chức di dời khẩn cấp. Người dân cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn được chuyển đến nơi ở an toàn hơn.
Theo đề xuất của UBND xã Kon Braih, dự án có tổng kinh phí dự kiến 90 tỷ đồng, quy mô khoảng 19ha, bố trí nơi ở cho 120 hộ dân thuộc diện có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Các hạng mục gồm san mặt bằng tạo quỹ đất ở; đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nội bộ, điện, nước sinh hoạt, thoát nước; hỗ trợ người dân di chuyển, làm nhà ở và phát triển sản xuất, tạo sinh kế. Đối tượng bố trí là các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao, không bảo đảm an toàn.
Dự án được đề xuất đưa vào danh mục các dự án bố trí dân cư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026-2030.