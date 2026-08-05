Quảng Ngãi: Xã Kon Braih đề xuất bố trí tái định cư cho 120 hộ dân vùng sạt lở

Chiều 5-8, UBND xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã đề xuất đầu tư Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung khu vực sạt lở sông Đăk Snghé, đoạn qua thôn 5, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống cho các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Một điểm có nguy cơ sạt lở tại xã Kon Braih. Ảnh: HỮU PHÚC

Xã Kon Braih đề xuất bố trí tái định cư cho 120 hộ dân vùng thiên tai, sạt lở. Thực hiện: HỮU PHÚC

Trên địa bàn xã hiện có nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt, tập trung tại các thôn 1, 2, 3, 5, 6 cùng một số tuyến giao thông và cầu treo dân sinh. Riêng tại thôn 5, hàng trăm hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.

Thôn 5, xã Kon Braih nằm trong vùng bị sạt lở, địa phương đề xuất bố trí tái định cư. Ảnh: HỮU PHÚC

Khu vực này có địa hình dốc, nền đất yếu, chịu tác động trực tiếp của mưa bão nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về người và tài sản. Nhiều năm qua, người dân sống dọc sông luôn thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở, mỗi mùa mưa địa phương đều phải tổ chức di dời khẩn cấp. Người dân cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn được chuyển đến nơi ở an toàn hơn.

Những ngôi nhà nằm bên vùng sạt lở. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo đề xuất của UBND xã Kon Braih, dự án có tổng kinh phí dự kiến 90 tỷ đồng, quy mô khoảng 19ha, bố trí nơi ở cho 120 hộ dân thuộc diện có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Các hạng mục gồm san mặt bằng tạo quỹ đất ở; đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nội bộ, điện, nước sinh hoạt, thoát nước; hỗ trợ người dân di chuyển, làm nhà ở và phát triển sản xuất, tạo sinh kế. Đối tượng bố trí là các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao, không bảo đảm an toàn.

Những căn nhà nằm ven sông, có nguy cơ sạt lở được địa phương đề xuất bố trí tái định cư. Ảnh: HỮU PHÚC

Dự án được đề xuất đưa vào danh mục các dự án bố trí dân cư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026-2030.

HỮU PHÚC