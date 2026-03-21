Một số ngành hàng, sản phẩm được ưu tiên hỗ trợ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn TPHCM.

Với ngành trồng trọt gồm: cây rau các loại, nấm các loại, hoa, cây kiểng, cây dược liệu, lúa, hồ tiêu, ca cao, cây ăn quả (măng cụt, bơ, chuối, mít, bưởi, cam, sầu riêng, thanh long, nhãn…); bắp, nha đam, cà phê, cao su, khoai môn, khoai mài, đậu phộng, đậu các loại, điều.

Với ngành chăn nuôi gồm: gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, sản phẩm từ tổ yến. Với ngành thủy sản gồm: tôm, cá cảnh, lươn, hàu.

Trồng ca cao cho thu nhập khá đối với các nông hộ tại xã Bình Giã (TPHCM)

Với ngành sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản và công nghệ sau thu hoạch, gồm sản xuất, sơ chế, chế biến và công nghệ sau thu hoạch các loại sản phẩm thuộc các ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi và ngành thuỷ sản; tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp.

Với ngành sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, gồm sản xuất các loại sản phẩm thuộc các ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi và ngành thủy sản, kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại địa phương.

Với ngành khác, gồm sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và được phân hạng, công nhận từ 3 sao trở lên.

Nuôi cá nước ngọt tại xã An Thới Đông (TPHCM)

Lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND TPHCM điều chỉnh, bổ sung các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn TPHCM phù hợp với tình hình thực tế khi có phát sinh.

ĐỨC TRUNG

