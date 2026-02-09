Xã Xuyên Mộc quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản địa phương

Chương trình kéo dài từ ngày 9-2 đến 13-2 (nhằm ngày 22 đến 26 tháng Chạp âm lịch) tại khu chợ đêm xã Xuyên Mộc. Tham gia chương trình có sự góp mặt của 15 gian hàng bày bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và nhiều mặt hàng nông nghiệp tiêu biểu của hội viên nông dân và các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã.
Các sản phẩm trưng bày đa dạng, phong phú như: bún chùm ngây, trà chùm ngây, chả bò, chả lụa, bánh đa mè; cùng nhiều loại hoa quả tươi, như: thanh long, táo, bưởi; hoa lan, cây kiểng và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc…
Thông qua hoạt động giới thiệu và bày bán sản phẩm lần này, Hội Nông dân xã Xuyên Mộc mong muốn quảng bá rộng rãi các sản phẩm OCOP, nông sản an toàn, chất lượng, góp phần kết nối tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, đồng thời tạo không khí vui tươi, sôi nổi phục vụ nhân dân trong dịp tết cổ truyền.