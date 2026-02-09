Xã Xuyên Mộc quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản địa phương

Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026, sáng ngày 9-2, Hội Nông dân xã Xuyên Mộc (TPHCM) khai mạc chương trình giới thiệu, bày bán các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của địa phương.

Chương trình kéo dài từ ngày 9-2 đến 13-2 (nhằm ngày 22 đến 26 tháng Chạp âm lịch) tại khu chợ đêm xã Xuyên Mộc. Tham gia chương trình có sự góp mặt của 15 gian hàng bày bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và nhiều mặt hàng nông nghiệp tiêu biểu của hội viên nông dân và các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm nông sản đặc trưng của xã Xuyên Mộc tại ngày khai mạc, trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Ảnh: QUANG VŨ

Các sản phẩm trưng bày đa dạng, phong phú như: bún chùm ngây, trà chùm ngây, chả bò, chả lụa, bánh đa mè; cùng nhiều loại hoa quả tươi, như: thanh long, táo, bưởi; hoa lan, cây kiểng và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc…

Ngay trong ngày khai mạc, các gian hàng đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: QUANG VŨ

Thông qua hoạt động giới thiệu và bày bán sản phẩm lần này, Hội Nông dân xã Xuyên Mộc mong muốn quảng bá rộng rãi các sản phẩm OCOP, nông sản an toàn, chất lượng, góp phần kết nối tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, đồng thời tạo không khí vui tươi, sôi nổi phục vụ nhân dân trong dịp tết cổ truyền.

QUANG VŨ