Một thuyền trưởng vi phạm nồng độ cồn khi đang chở khách du lịch

Chiều 3-1, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật đối với tàu, thuyền vận chuyển khách tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông N.N.T. (44 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa), thuyền trưởng ca nô mang số hiệu KH-10xx, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,120 mg/l khí thở.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy làm việc với ông T. Ảnh: HIẾU GIANG

Thời điểm kiểm tra, ông T. đang điều khiển phương tiện chở nhiều du khách tham quan trên vịnh. Ông T. thừa nhận đã sử dụng rượu bia vào tối 2-1, trong cơ thể còn nồng độ cồn dẫn đến vi phạm.

Với hành vi trên, ông T. bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng, đồng thời bị tạm giữ giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng cho đến khi chấp hành xong quyết định xử phạt.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái tàu, thuyền. Ảnh: HIẾU GIANG

Cũng trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện một ca nô khác sử dụng bình chữa cháy không bảo đảm chất lượng. Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã yêu cầu chủ phương tiện khẩn trương thay thế thiết bị mới.

Mỗi ngày có hàng ngàn lượt du khách tham quan các đảo trong vịnh Nha Trang bằng ca nô. Ảnh: HIẾU GIANG

Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, nhất là việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định hoặc phương tiện hết hạn đăng kiểm.

HIẾU GIANG