Tàng trữ súng kích điện để khai thác hải sản trái phép trên vịnh Nha Trang

Ngày 14-10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một tàu không có số đăng ký, có dấu hiệu khai thác hải sản trái phép.

z7114855514338_7527c01327fe508f821860fd61fa0c2e.jpg
Lực lượng chức năng tạm giữ chiếc tàu không số. Ảnh: HOÀNG OANH

Cụ thể, sáng 13-10, trong lúc tuần tra trên vùng biển vịnh Nha Trang, tại khu vực phía Tây đảo Hòn Tre, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá nói trên.

Kiểm tra tại chỗ, chủ tàu là ông H.T.S. (32 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang) cùng 3 thuyền viên không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Ông S. cũng giao nộp cho tổ công tác 4 súng kích điện và 32 cục pin loại 3,7V. Người này khai đã mua số súng kích điện trên mạng để dùng đánh bắt hải sản trong vịnh.

z7114855490748_2146e49d549f49cda79b47c127b13510.jpg
Súng kích điện bị thu giữ. Ảnh: HOÀNG OANH

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang đã lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật và phương tiện; đưa 4 người cùng tàu cá về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

HIẾU GIANG

