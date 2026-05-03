12 người bị thương do dông lốc, mưa đá

Chiều 3-5, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cập nhật thiệt hại do dông, lốc, mưa đá xảy ra tối 2-5 tại nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc.

Mưa đá gây thiệt hại nặng tại xã Yên Trạch (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: N.H

Theo báo cáo nhanh, đến 17 giờ cùng ngày, dông, lốc, mưa đá đã xuất hiện tại các địa phương gồm: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và TP Hà Nội.

Thống kê đến chiều 3-5, thiệt hại về người là 12 trường hợp (bị thương), trong đó Thái Nguyên có 5 người, Tuyên Quang có 7 người.

Về nhà ở, tổng số có 974 căn bị tốc mái. Cụ thể, Điện Biên 53 căn, Thái Nguyên 331 căn, Lào Cai 55 căn, Phú Thọ 376 căn, Tuyên Quang 159 căn.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp là hơn 1.500ha lúa và hoa màu. Trong đó, Điện Biên 771ha, Thái Nguyên 157ha, TP Hà Nội 300ha, Tuyên Quang 291ha.

Các địa phương nêu trên cũng báo cáo có 16 trường học bị tốc mái, 3 điểm nhà văn hóa hư hỏng, tốc mái tại Thái Nguyên và Phú Thọ.

Công nhân điện lực nỗ lực khắc phục lưới điện sau trận dông lốc và mưa đá tối 2-5. Ảnh: EVN MIỀN BẮC

Đối với hạ tầng, có 25 cột điện bị gãy đổ, gồm Thái Nguyên 18 cột, Tuyên Quang 7 cột. Tại Phú Thọ, 50m kè bị sạt lở.

PHÚC VĂN