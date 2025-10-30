Mưa lũ có thể kéo dài đến ngày 4-11 từ Nghệ An đến Huế

Mưa lũ có thể kéo dài đến ngày 4-11 tại khu vực từ Nghệ An đến Huế. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi 6 tỉnh và thành phố đề nghị ứng phó.

Tối 30-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã ký công văn ngày 30-10 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Huế cùng với TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi triển khai các phương án ứng phó nguy cơ mưa lũ có thể kéo dài đến ngày 4-11.

Theo công văn trên, thời gian vừa qua, khu vực miền Trung đã có mưa lớn kéo dài gây lũ, ngập lụt trên diện rộng, lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Mưa gió, ngập lụt tại tỉnh Hà Tĩnh

Hiện theo cơ quan khí tượng, mưa lớn ở khu vực Trung bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 4-11, trong đó từ tối nay 30-10 đến ngày 1-11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to (phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm); từ đêm 31-10 đến ngày 1-11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 6 địa phương gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Các địa phương này triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Bản đồ khu vực đang có nguy cơ lũ quét, tối 30-10. Nguồn: TTDBKTTVQG

Đồng thời, các địa phương cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Bên cạnh đó, cần chủ động vận hành điều tiết các liên hồ, đơn hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo dành dung tích phòng lũ cho hạ du.

Các địa phương cũng cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

PHÚC HẬU