Tính đến sáng 30-10: 18 người chết và mất tích do mưa lũ miền Trung

Mưa lũ lớn tại miền Trung đã khiến 18 người chết và mất tích, hơn 128.000 ngôi nhà bị ngập, giao thông tê liệt và gần 26.000 người phải sơ tán khẩn cấp.

Sáng nay, 30-10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có báo cáo cập nhật tình hình mưa lũ lụt và thiệt hại tại các tỉnh, thành phố ở miền Trung.

Nhiều nơi ngập sâu ở phường Hội An, phường Phú Xuân (Đà Nẵng), lực lượng Bộ đội Hải quân phải dùng xuồng tiếp cận người dân. Ảnh minh họa

Cụ thể, cập nhật số liệu tổng hợp đến 6 giờ sáng nay (30-10), tại các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, mưa lũ đã làm 18 người chết, mất tích (trong đó 10 người chết, 8 người mất tích) và 22 người bị thương.

Theo báo cáo tổng hợp, có 51 nhà bị sập, bị cuốn trôi, 128.024 nhà bị ngập. Tổng cộng khoảng 90 xã, phường bị ngập - trong đó có những nơi ngập sâu tới 2-3m. Những thiệt hại khác về trồng trọt, chăn nuôi, giao thông… là rất lớn (các địa phương đều có thống kê báo cáo chi tiết).

Về đường sắt, phải phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế, tạm dừng các tàu khách SE 1-2, SE 3-4, SE 7-8 xuất phát từ Hà Nội và TPHCM; tàu SE 19-20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng; tàu HĐ 1-2-3-4 xuất phát Huế và Đà Nẵng.

Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng thông tin, đến sáng nay các địa phương ở miền Trung đã tổ chức di dời, sơ tán để đảm bảo an toàn cho 7.862 hộ với 25.878 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt (nhiều nhất là tại TP Huế và TP Đà Nẵng).

PHÚC HẬU