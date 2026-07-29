Mưa dông có xu hướng gia tăng ở Nam bộ

Mưa ở Bắc bộ tập trung vào đêm và sáng, trong khi Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vào chiều và tối.

Người dân ở Hà Nội và một số địa phương cần lưu ý nguy cơ ngập vào giờ cao điểm do mưa diện rộng. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, do rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam hoạt động kết hợp gió Đông Nam, Bắc bộ và Bắc Trung bộ xuất hiện hình thế thời tiết đặc trưng gây mưa lớn vào đêm và sáng 29-7.

Mưa lớn tập trung tại Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, một số nơi ở Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, sau đó lan sang Điện Biên và Lai Châu. Một số khu vực ở đồng bằng, ven biển Bắc bộ và Hà Nội có mưa to.

Các chuyên gia khí tượng dự báo, từ trưa đến chiều 29-7, mưa tại Bắc bộ giảm dần do gió Đông Nam suy yếu.

Còn tại Nam bộ, theo thông tin từ Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, trong các ngày 29 và 30-7, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại.

Các ổ mưa dông bao phủ từ Bắc Trung bộ lên đồng bằng Bắc bộ, ảnh radar thời tiết lúc 6 giờ ngày 29-7. Ảnh chụp màn hình

Ngày 29-7, khu vực miền Tây có thể xuất hiện mưa từ buổi sáng. Tại miền Đông, mưa chủ yếu tập trung vào buổi chiều. Xác suất mưa phổ biến là 60%-80%.

Ngày 30-7, mưa ở Nam bộ giảm. Một số nơi có thể có mưa vừa, cục bộ mưa to. Xác suất mưa phổ biến khoảng 50%-70%.

Đợt mưa ở Nam bộ và Tây Nguyên kéo dài đến khoảng chiều 30-7, một số nơi có lượng mưa trên 150mm, sau đó giảm dần từ đêm 30-7.

PHÚC VĂN